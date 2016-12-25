Google搜索数据如何反映亚洲2016年大事件？
谷歌统计并发布了亚洲的2016年搜索数据。据彭博社报道，金融方面最受欢迎的搜索同时也反映了今年经济面貌。
数据显示，今年对于一些最大经济体来说也是跌宕起伏。其中，当地政治丑闻摇动了市场，而区域外的变化也加剧了波动并引发了资本外流。
彭博社通过以下5个重点，衡量出2016年亚洲经济体的脉搏。
1 特朗普对贸易的影响
特朗普在11月份的美国大选中的获胜让许多人跌破眼镜，从而也让他的名字成为世界上最流行的关键字之一。
但是，在特朗普相关的搜索中却有明显区别。亚洲国家对跨太平洋伙伴关系（TPP）协定最感兴趣，这也就是特朗普誓言要撤销的贸易协议。
这可能是因为，TPP的12个参与国中，有7个位于亚太地区——澳大利亚、文莱、日本、马来西亚、新西兰、新加坡和越南。
然而，本地区却似乎对特朗普的外交政策不太感兴趣。亚洲用户对“特朗普外交政策”一词的搜索数量，仅是欧洲用户的19%。
2 中国的股市
2015年夏季的中国股市蒸发了5万亿美元，从而令股市被负面情绪所笼罩。今年1月份的中国股市也暴跌了23%。但此后，市场相对来说变得比较平静，关于股市的询问搜索也随之减少。
反之，焦点似乎转向了资本外流的加速、以及北京对人民币贬值的打击措施。11月，这个世界上最大的外汇储备国在该货币跌至8年来的最低点之后，又经历了1月份以来最大的外汇储备跌幅，剩3.05万亿美元。这使资本市场的查询数量超越了股票相关的查询。
3 印度废除大面值纸币
在总理莫迪突然宣布将500和1000卢比纸币废除之后，“废币（demonetisation）”成为了最受欢迎的印度金融搜索词。在11月8日的公告之后，有越来越多人搜索“提款机排队”、“Paytm”、以及“提款限额”。
对数字支付的搜索热度仍然持高，表明着这次废币措施的关键目标之一已部分被实现。但同时，上个月对黄金的搜索热度也飙升，因为富人急于将他们的现金转换为非生产性的珍贵金属。
4 通货膨胀
印度尼西亚银行在1月份降低了基准利率，这是11个月以来的首次下调，并在之后还有5次利率下调。这使其成为亚洲货币政策中最大规模的宽松政策之一，。
1月份的举措遏止了消费者价格增长的放缓，并促使了“通货膨胀”搜索的激增。
这个关键词也在印度出现短暂的搜索热潮——在宣布废除高面值纸币之后。
这是因为这次废币导致了现金短缺，并预计可能冷却消费者价格。
与此同时，多年来一直在努力刺激通货膨胀的日本政府，于1月采用了非常规的负利率政策，但似乎并没有像提高价格，也没有产生网络搜索热潮。
5 国内政治
对于一些亚洲的政治家来说，这是艰难的一年。
韩国总统朴槿惠本月早些时候因“闺蜜干政”丑闻而被国会弹劾，而推行废币行动的莫迪则因为兑换货币引起的愤怒而陷于水深火热中。
另外，全球的谷歌用户都对菲律宾总统杜特尔特非常感兴趣，特别是他在5月选举中获胜之后。此后，他的争议性言论，例如他对奥巴马和联合的怒骂，都在谷歌搜索中得到飙升。
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