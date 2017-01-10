邓相超攻击毛，左派愤怒上街
路透社报道，一名中国教授在毛泽东123岁诞辰纪念日时，在网上刊登了一篇批评毛泽东的评论，从而惹怒了左派民众。
62岁的邓相超是山东建筑大学艺术学院的副院长。他于去年12月26日在微博上刊登了一则评论，指出毛泽东应该为造成300万人死亡的饥荒、以及造成200万人死亡的文化革命负责。
路透社指出，这样的公开批评在中国非常少见。而毛泽东的支持者在邓相超发布评论不久后，便上街进行抗议，并拉起了写着“谁反对毛泽东，谁就是人民的敌人”的横幅。
《环球时报》于昨日报道，邓相超已于6日被免去山东省委员会常委的职务。而山东建筑大学表示邓相超发表了“不实言论”，并发出声明宣布，邓相超已不被允许在其校园内执教或举行社会活动。
山东政府在其官网上表示，邓相超因为违反了省政府和国家的政府工作规定，因而被解职，并通知了地方纪律机构。
路透社至今无法联系到邓相超。
路透社指出，中国执政党一直试图管制对历史的阐释，而其官员则表示，网上内容正威胁着这种管制。
虽然中共党内有关于改革方向的争论，但分析人士认为，左派人士并没有对习近平的统治形成严重的挑战。
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