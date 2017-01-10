精灵宝可梦Go暂时无法在中国推出
路透社报道，任天堂的精灵宝可梦Go（Pokemon Go）游戏及其它增强实境游戏在短期内将不会在中国市场推出。
中国审查机构表示，直到完成潜在风险的评估，才会为该游戏程序批准许可证。
这款由美国软体公司Niantic开发的游戏，自去年推出便在全球引起了反响。游戏中，玩家必须走进现实生活的社区，并在智能手机屏幕上捕捉虚拟卡通人物。
但是，精灵宝可梦Go游戏也被指责为引发交通事故，因为它会让玩家在使用道路的同时被分心。而程序中涉及地理位置的数据隐私问题，也引起了争议。
中国游戏工委发表声明说：“出于对国家安全与人民生命财产安全的高度负责，目前总局业务主管部门正在与国家有关部门协调，组织开展安全评估，一旦形成评估意见，将及时向社会公布。”
“从境外消费实践和若干案例看，此类型游戏在运营中也存在较大社会风险，例如：对地理信息安全的威胁、对社会交通安全和消费者人身安全的威胁等等。”
另外，该游戏以来谷歌地图的服务，但谷歌在中国境内被禁止。因此，就算通过批准，该游戏在中国的运行或许也将需要做出调整。
至此，对精灵宝可梦Go期待已久的中国玩家可能要失望了。
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