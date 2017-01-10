港媒：中国经济恐怖故事“只是想象”
《南华早报》刊文指出，中国经济恶化的看法只是一种“想象”，而非事实。
人人都喜欢恐怖故事，而眼下关于中国、人民币和即将到来的金融崩溃风险有很多让人不寒而栗的说法。这些故事的情节都差不多：中国有钱人对本国经济和人民币失去信心。随着经济增长减缓和债务增加，担心危机即将到来的中国人正在把财富转移到国外并换成外汇。这给人民币造成了压力，于是人民币贬值。这种疲软又反过来促使越来越多的中国人谋求用外汇给他们的资产保值。其结果是一个自我强化的反馈循环，它有可能加快那些抛弃人民币的人希望逃脱的危机。
故事非常引人入胜。幸好，跟所有恐怖故事一样，它来自想象而非事实。
这并不是说它在现实中毫无依据，但一切都并不意味着金融死亡螺旋迫在眉睫。无论是人民币贬值的幅度还是资本外流的规模都被夸大了。
在过去三年里，虽然人民币对美元汇率下跌了13%，但加拿大元下跌了20%，英镑下跌了21%，欧元下跌了24%。换句话说，人们看到的不是建立在广泛基础上的人民币疲软，而是美元坚挺。事实上，在过去半年里，人民币相对于中国人民银行的参考性一篮子货币保持稳定。
同样，中国外汇储备从2014年年中的4万亿美元减少到今天的约3万亿美元并没有数字显示的那么可怕。如果假设中国的一半外汇储备是非美元货币，那么，美元对一篮子主要货币升值28%就意味着，即使中国的外汇储备丝毫未减，非美元部分的美元价值也会下降4380亿美元。
因此，净流出额远低于储备额的减量。例如，去年11月，净流出额更接近400亿美元而不是中国外汇储备的美元价值缩水所显示的690亿美元。
一个月内流走400亿美元仍是一大笔钱，尽管如此，没有什么证据表明资本外逃在加速。最近净流出额上升不是由于资本外逃加速，而主要是换成人民币的资本减少造成的，因为中国出口商把收入留在境外，以便从美元走强中获利。
当然，如果中国的资本外流明显加速且人民币汇率大幅下跌，那么两者相结合就会严重削弱对北京维持金融稳定能力的信心。
不过当局有很多手段可用以防止这种外流。最近几个星期，他们收紧了对个人购汇和中国企业对外投资的审查。有传言称，政府在向国有企业施加压力，要求其收回放在境外的外汇收益。
简而言之，关于人民币贬值和资本外逃加速会带来灾难性后果的可怕故事，归根结底就只是故事而已。中国发生金融危机的凶兆至少在今年是虚幻的，不过是讲故事的人天马行空的一种想象。
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