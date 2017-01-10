美前财长：朗普经济计划或将酿成金融危机
彭博社报道，美国前财长劳伦斯·萨默斯在几个方面攻击唐纳德·特朗普的政策建议，说特朗普放松管制的计划为下一次金融危机奠定了基础。
1月8日，萨默斯在福克斯新闻频道接受采访时说：“放宽包括金融业在内的一些领域的监管是非常危险的。”
他指出：“谁想回到掠夺性贷款的时代？谁想回到银行过度杠杆的时代？”
虽然特朗普本人就华尔街监管问题发出了含糊不清的信号，但其过渡团队的一些成员誓言要废除2010年通过的《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》。该法案是奥巴马政府对2008年至2009年全球金融危机的主要立法回应。
大选期间，特朗普对该法案进行了抨击，但同时也表示，他将重新恢复银行贷款和证券承销业务之间的分离，后者于1999年被取消。《多德-弗兰克法案》大大增加了对银行的限制。
萨默斯是奥巴马总统的前首席经济顾问，在克林顿总统执政期间曾出任财政部长一职。
在采访中，萨默斯还把攻击目标对准特朗普的贸易保护主义言论。这种保护主义论调已导致墨西哥比索下跌，使墨西哥制造业相对于美国竞争对手具有更大优势。
目前在哈佛大学担任教授的萨默斯表示：“任何一个企业在决定是将地址选在俄亥俄州还是墨西哥的时候都会发现，选墨西哥能节省20%的成本。这对美国来说很不利。”
自去年11月8日美国大选以来，墨西哥比索对美元汇率已下跌了14%。
特朗普通过推特网站警告一些公司——包括通用汽车和丰田等汽车制造商在内——不要在墨西哥实施扩张计划。
1月5日，他在推特网站上发文说：“丰田汽车表示它要在墨西哥的巴哈建一个新厂，为美国生产花冠汽车。没门！丰田要么在美国建工厂，要么支付高额关税。”
谈到特朗普打算降低企业税的计划，萨默斯表示，这会“极大地增加不平等”，还可能导致美元走强，进一步损害美国出口商及其所雇工人的利益。
虽然萨默斯赞成大幅增加美国的基础设施支出，以作为提高生产率和经济增长的一个办法，但他说，特朗普在这方面的计划是“装饰门面的形象工程”。
特朗普提议通过私人投资和税收减免的方式，在10年内斥资约1万亿美元用于桥梁、公路和机场建设。这一计划能否获得国会共和党议员的通过仍是个未知数。
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