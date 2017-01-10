中国潜艇访马来西亚令印度紧张
据美国《华尔街日报》报道，中国海军一艘常规动力潜艇和援潜救生船长兴岛船1月3日停靠马来西亚哥打基纳巴卢。这是中国海军潜艇首次停靠马来西亚。这一方面说明在南海存在主权争议的两国在军事上正互相接近，同时也印证了中国潜艇在印度洋周边地区日益活跃的趋势。
印度对中国军事影响力的扩大绷紧了神经。对于中国向索马里海域派潜艇一事，印度海军质疑称“潜艇不适合打击海盗”。
关于中国潜艇首次停靠马来西亚港口，美国《华尔街日报》报道称，“这标志着地区力量的转移”。美国正处在新老政府交接期，对东南亚的干预程度非常不明朗。在这种背景下，同马来西亚一样，与中国在南海存在主权争议的菲律宾和越南也在频繁开展自己的行动。
马来西亚是连接太平洋和印度洋的海上交通要塞，此前也曾接受中国舰船靠港。不过，这次靠港的是机密程度极高的潜艇，对此专家表示，“这反映了两国更高程度的信赖关系”。
马来西亚总理纳吉布去年访华时，与中方就强化海军合作达成一致，并宣布从中国购买4艘军舰。马来西亚鲜明地表现出避免在南海主权问题上与中国直接对立的态度，除了经济，马来西亚在安全上也向中国靠拢。
另据《今日自由马来西亚报》网站1月8日报道，一艘中国潜艇抵达哥打基纳巴卢，在全世界引起轩然大波，从美国到印度，媒体连篇累牍地对这件事进行报道。
根据新德里电视台的报道，这艘潜艇的照片——上传到了马来西亚海军的官方推特上——引起了印度海军的严重关切。
美国《华尔街日报》6日发表了题为《中国潜艇造访马来西亚港口标志地区力量转移》的报道。
中国国防部回应，这艘潜艇停靠马来西亚是在赴亚丁湾、索马里海域护航返程途中靠港进行补给和休整。
《华尔街日报》那篇引人注目的报道是这样开头的：“中国一艘潜艇本周在马来西亚停靠，这是史无前例的，罕见地公开展示了中国水下力量的不断扩张，进一步表明东南亚势力格局的重新调整。”
中国海军军舰以前也曾停靠过马来西亚，但报道援引一位专家的话说，潜艇造访马来西亚“性质就不同了”。
这位专家认为，这次访问说明中国的潜艇在有马来西亚批准的情况下可以在南海的最南端活动，包括有争议的南沙群岛周边。
另据英国《泰晤士报》网站1月9日报道，中国只确认了其潜艇近期的两次港口访问：3日在马来西亚和2014年在斯里兰卡。
不过卫星图像——譬如出现在社交媒体上并被印度新闻媒体公开的图像——表明，中国潜艇在过去两年里访问了巴基斯坦。该潜艇停靠的地方距离印度边境约130英里（约合209公里——本网注）。这艘潜艇有可能被用来监视印度军舰的行动。
印度政策研究学会的负责人、前海军准将奇特拉普·乌代·巴斯卡尔表示，中国在印度洋地区的海军存在已经成为一个“不可阻挡的现实”。
为了更好地监视中国潜艇的行动，印度正仰仗美国的援助。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost