印尼146岁老人为自己准备棺材，24年没用到：我活够了
许多人都希望长命百岁，不过印尼有一位“被死神遗忘”的男人。他却认为，“146岁，我活够了。”索迪米约（Saparman Sodimejo）1870年生，亲友妻子早已过世，目前由曾孙及玄孙辈照顾。如果属实，他刷新法国人瑞122岁的纪录。
索迪米约去年12月31日刚过完146岁生日，如果日期属实，他将超越122岁的法国老太太卡尔芒（Jeanne Calment，1875-1997）；不过，被问到如何保持长寿时，他并没有露出喜悦神情或大方分享秘诀，只淡淡地说“还能怎样，保持耐心吧”。对于高龄，他早就忘记生日的日期，只有孙子们会在12月31日举办生日派对；不过，每一年似乎都很漫长，他常常说，“我其实不想活了，死掉多好。”
对于索迪米约而言，活着并不难，但寂寞时时刻刻都在折磨他。随着年纪渐渐增长，身边的亲朋好友一个一个过世，他失去10名兄弟姐妹、4任妻子，以及所有儿女，虽然孙辈仍然照顾他的生活起居，但是生活中仍有隔阂。
索迪米约第4任妻子，也是最后的“亲人”于1988年去世；他在1992年就准备棺木和墓地，连墓碑都已经刻好，但是好像被死神遗忘，24年来都在等待死亡，“我活够了，真的”。他目前还能撑着拐杖行走，不过，视力严重退化，每天的娱乐只剩听广播，或者坐在门口等待闭上眼的那一天。
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