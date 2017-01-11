特朗普首次记者会呛CNN：你是假新闻
路透社报道，特朗普在美国当地时间11日举行获选以来的第一次记者会，并在会上给予媒体严厉的批评、并为与俄罗斯改善关系的目标进行辩护。
此次在曼哈顿的特朗普大厦总部举行的记者会上，发生多次引人注目的时刻。其中包括特朗普与CNN记者的话语交锋。
CNN于周二报道，特朗普已接受了美国情报机构的简报，简报指出俄罗斯握有不利于特朗普的私人和财务资料。就此，特朗普指责报道此则新闻的CNN、BuzzFeed等媒体在兜售“假新闻”。
他也直接呛CNN记者说：“我不会给你提问题的……你是假新闻！”
据路透社报道，特朗普指责记者是“唯一关心”他是否公开了报税表的一群人，而这枚指责当下便在推特上引起了165000则推文。社交媒体用户纷纷呼吁其他人转发，并写道：“如果你不是一个记者，但仍然希望看到特朗普的报税表，请转发。”
在俄罗斯，特朗普记者会的话题也瞬间成为热搜关键词。
特朗普在记者会上说：“如果普京喜欢特朗普，我认为这是一个资产，而不是一个问题，因为我们与俄罗斯的关系非常糟糕。”
“我不知道会不会与普京合得来。但我希望会。但也很有可能不会。”
报道指出，美国情报机构曾表示，俄罗斯是美国总统大选期间发动黑客活动的背后主脑，并通过该行为助推了特朗普的当选。
在记者会举行的当时，全球共有8万条加上“特朗普记者会（TrumpPressConference）”标签的推文。
根据数码营销公司Amobee的数据，其中有14%属于正面、63%属于中立、23%属于负面。
另外一个引起关注的话题，则是特朗普关于要在美国与墨西哥的边境上建造一堵墙、并让墨西哥支付建造费用的评论。
特朗普说，他不会等待与墨西哥的谈判，才开始建设工程，但补充道：“墨西哥会以某种形式……偿还我们。”
而作为回应，前墨西哥总统维森特•福克斯（Vicente Fox）在推特上发文说：“墨西哥今天不会、明天也不会，为那堵愚蠢的墙给予支付。”
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