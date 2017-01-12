新媒：白皮书显示中国重建亚太秩序的兴趣
中国国务院新闻办公室于11日首次发表《中国的亚太安全合作政策》白皮书。
《海峡时报》报道，这份白皮书反映出了中国对重建区域安全秩序的兴趣日益增强。
外交部副部长刘振民在记者招待会上明确表示，白皮书的主题是“安全合作”，不是“安全问题”。
但他也说道：“目前该区域的安全结构并不令人满意，它导致了各国之间的不信任。”
在白皮书发布的同日，中国航母辽宁舰也第一次穿越了台湾海峡。
在关于完善地区安全架构的亚太安全理念一章节下，白皮书写道：“中国推动构建亚太安全架构，不是另起炉灶，不是推倒重来，而是对现有机制的完善和升级。”
而未来的地区安全架构应是“多层次、复合型和多样化”，并“建立在共识基础之上”。
白皮书也指出了既有框架的多样性，例如以东盟为首的安全合作机制、上海合作组织、以及亚洲相互协作与信任措施会议等平台。
但是，《海峡时报》指出，其中并没有提到每年在新加坡举行的香格里拉防务论坛——中国经常在论坛上成为批评的目标。
新加坡拉惹勒南国际研究院副教授李明江认为，这份白皮书表明了中国已“对改革和改造区域安全架构更加认真”。由于中国在既有区域安全架构的建设过程中并未发挥主要作用，因此该架构包含了一些中国不喜欢的元素。其中包括，以美国为中心的安全联盟和伙伴关系，例如美日、美韩、以及美国与菲律宾、泰国的关系。
报道指出，虽然中国参与了东盟区域论坛、东亚峰会等由东盟领导的多边机构，但是中国在其中并没有担任领导角色，因此无法通过这些机构扩大其影响力。
关于中国可以如何重塑区域安全架构，李明江认为，中国需要从救灾、海盗打击、以及搜索救援等非传统安全领域开展合作开始。
据《海峡时报》引述，他说：“这个领域不那么敏感，许多国家也有必要与中国合作，而中国可能逐渐成为该领域提供资源的唯一主要大国。”
中国人民大学国际关系学院教授时殷弘认为，白皮书是为了向邻国确保中国意图的一部分，而它是倾向于和平的。但是，它也在提醒各国，不要太注重自身的核心利益，从而损害整个区域的和平与稳定。
白皮书指出，亚太地区形势总体稳定向好，但“仍面临诸多不稳定、不确定因素”。
这包括，朝鲜半岛问题、阿富汗和解进程、以及领土主权和海洋权益的争端。
白皮书中也写道：“中小国家没有必要也不应在大国之间选边站队。”
报道指出，专家们都认为这句话涉及到了亚太区域内几乎所有国家。
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