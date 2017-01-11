比利时首相付思达：俄罗斯对西方发起“混合战”
联邦调查局和中央情报局认定俄罗斯发动了一场网络攻击运动和造谣攻势，目的是影响美国大选，使之有利于共和党总统候选人特朗普。或许我们永远不会知道俄罗斯网络攻击取得了多大的效果，但可以肯定的是，克里姆林宫确实得到了它想要的。《时代》周刊应该把普京选为年度人物，而不是特朗普。
对美国大选的网络袭击攻势可能是欧洲未来选举干预事件的前奏，荷兰、德国和法国等欧洲各国政府正在抓紧工作，在2017年欧洲大选年到来之前预防俄罗斯的网络攻击。
此类网络攻击是俄罗斯正在对西方展开的“混合战”的重要组成部分。克里姆林宫还支持欧洲的各个极端右翼民族主义组织和民粹主义运动，例如向玛丽娜·勒庞领导的法国国民阵线提供贷款助其竞选，以及今日俄罗斯电视台将黄金档留给英国独立党的政客等。
虽然最终美国总统奥巴马出面承诺，美国政府一定会对俄罗斯针对民主党的网络攻击采取回应措施，但他必须做的可能比这还要多。欧洲人不应该期待从特朗普执政的下届美国政府那里得到更多帮助。特朗普的战略顾问斯蒂芬·班农已经公开表示支持勒庞赢得2017年的法国大选。在俄罗斯经济举步维艰时，克里姆林宫却大张旗鼓地花了数亿美元资助俄罗斯卫星网等海外宣传工具。
俄罗斯的手段复杂而多样，但其目的只有一个，就是削弱西方民众对民主政府的信任。其方法之一就是借助社交网络上的“水军”。这也是依靠俄罗斯建立在历史修正主义（最经典例证就是声称俄罗斯独自打赢第二次世界大战）、阴谋论（在欧洲和美国民粹主义运动中间推广，方法之一就是指责西方掀起了乌克兰战争）和否认现实（如否认俄罗斯出兵克里米亚和乌克兰）基础上的关键战略工具。
为了抵御这一冲击，西方必须促进言论自由并掌握合法的媒体工具来关闭系统性造谣的渠道。从这个意义上说，欧盟为加强对外行动署的战略团队而对2017年的财政预算进行修订算是一个好兆头。这个团队尽管一直处于资金严重短缺的状态，但却肩负着发现和揭穿造谣攻势的重大任务。
但是，欧盟和北约还应该从美国大选中汲取教训，加强欧洲集体网络防御，并对各成员国施加压力，以使它们加强自身网络防御能力。在政治方面，必须明确地让普京知道，对他国选举的外部干预将给俄罗斯经济利益带来严重后果。
除了政府行动，私人部门和民间组织也应该付出更多的努力，证实互联网发布的新闻报道是否准确、公正和可信。各组织间展开合作可能会带来更有力的效果。比如，俄罗斯关闭了瑞典语版的俄罗斯卫星网，原因是瑞典媒体从不使用其新闻产品。
但是，虽然脸书网站已经表示将改善其内容审核程序，但单凭一些自愿措施可能还是不够：一些德国议员建议有必要通过立法来清除社交网络平台上的假消息。尽管如此，欧洲最强大的防御工具仍然是新闻自由，以及致力于揭露谎言的非政府组织。
欧洲人绝不应该对当前欧洲的新闻自由状态放松警惕。布赖特巴特新闻网已经进入英国并有计划在整个欧盟区域内扩张。就在特朗普当选几天之后，《纽约时报》报道称，玛丽娜·勒庞发表推文称：“我已经答应了斯蒂芬·班农的合作邀约。”
西方民主国家已经进入了动荡期，而俄罗斯也不再遵循哪怕是在冷战最严酷时期也曾起到作用的游戏规则行事。普京积极地开展针对西方的“混合战”，而我们才刚刚开始理解这场战争。2017年我们必须坚定地面对俄罗斯的战术。
（哥伦比亚《时代报》）
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