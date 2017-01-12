8名持伊斯兰国图像的嫌疑人在新加坡遭捕
亚洲新闻台网报道， 8名印度尼西亚人因涉嫌持有伊斯兰国图像，11日凌晨被新加坡海关逮捕。
据马新社报道，此8人于昨日凌晨1点30分准备进入新加坡时被发现其中一人的手机中存有多张图像，随后遭到逮捕。
逮捕后，8人被移送给马来西亚警方进一步调查。他们于凌晨2点30分至早上9点被拘留询问，并随后遣返印度尼西亚的巴淡岛。
《雅加达邮报》报道称，他们已接受了印度尼西亚警方的特别反恐单位“第88特别分队（Densus 88）”的审讯。
据引述，廖內群島省的警察总长桑布迪（Sambudi Gusdian）说，被发现的图像包括伊斯兰国国旗、一项伊斯兰国的“活动”、以及一个自制鞋子炸弹。
报道指出，8名嫌疑犯介于16岁到37岁之间，多数属于20多岁。岁数最大的嫌疑犯被认为是其他人的领导，而伊斯兰国图像正是在他的手机中被发现。
据报道称，该组织于1月3日从西苏门答腊省乘飞机抵达吉隆坡。入境后，他们在马来西亚传教，并为其领导寻求医疗治理。
马新社指出，他们于1月7日前往泰国帕坦尼（Phatani）的伊斯兰教育委员会，去了解当地的教育制度。他们随后回到马来西亚，并于周一试图进入新加坡。
《雅加达邮报》说，马来西亚当局经调查后得出了一个“初步结论”，即此8人并非伊斯兰国的追随者，而是“遵从主流的伊斯兰教义、而拒绝了伊斯兰国意识形态”。
报道指出，被发现的这组图片来自嫌疑人曾经加入的一个WhatsApp聊天组。他虽然已经退出了该聊天组，但不知道图片还没有被删除。
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