英媒：特朗普国务卿为中美冲突奠定基础
特朗普提名的国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）表示，中国不应被允许接近其在南海建造的岛屿。《金融时报》报道，蒂勒森此言论为中美之间的外交冲突奠定了基础。
在昨日举行的参议院确认听证会上，蒂勒森表示，中国在争议海域建造人工岛屿，等同于俄罗斯2014年从乌克兰手中夺走克里米亚。
据引述，他说：“我们必须向中国发出一个明确的信号，首先，岛屿建设要停止；第二，你也不允许接近这些岛屿。”
报道指出，中国在过去3年中利用疏浚船在南海的岩石和珊瑚礁中建造人工岛屿。此举被专家认为是其加强对该地区领土要求的部分战略。
蒂勒森先生表示，中国任何想要主宰该水道的行为，都将对“全球经济”构成威胁。
《金融时报》认为，蒂勒森的评论可能会加剧中美之间在这个问题上的紧张关系。
中国对大部分南海都拥有主权声索，而这些区域的主权竞争者也包括越南、菲律宾等其它国家。美国军舰会定期到该区域展开“自由航行行动”，同时挑战中国对人工岛屿周边水域的主权声索。
报道指出，蒂勒森此前在担任埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）的执行长时，该公司曾是少数几家愿意与越南合作、并在中国也有主权声索的南海水域中进行探索的大型国际石油公司。其它企业都因为中国的施压而退出了与越南的合作。
《金融时报》指出，如果蒂勒森被确认担任国务卿，他将处于影响美国对华政策的决定性位置上。
但是，他在听证会上并没有明确说明美国应如何组织中国接近这些岛屿。
报道认为，他将面临的挑战将是特朗普阵营近来丢出的几枚“炸弹”。其中包括特朗普与蔡英文的通话、在推特上多次发文就贸易问题攻击中国、以及对联合国制裁朝鲜的立场。
蒂勒森说，他认为中国的南海活动“非常令人担忧”。
他说：“他们正在占领或控制领土、或对不属于中国的领土宣称有控制权。”
根据卫星图像，中国被认为已经大致完成了在南海的岛屿建设方案。如今，它正在建设跑道等设施、以及在一些岛屿上部署类似地对空导弹发射平台的装置。报道认为，中国的战略似乎是要利用这些岛屿来支撑其对85％以上的南海所声称的主权要求。
专家认为，中国的下一步可能是在海上宣布一个防空识别区，从而实际控制领空。
另外，蒂勒森也表示，北京未能履行其在全球贸易和知识产权协议中的承诺，而美国不应再接受北京关于朝鲜核武器问题的“空头承诺”。
但是，他也说：“我们不应该让对有分歧的问题排除其它可以有创造性合作领域。
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