新加坡正逐渐发展成为东南亚娱乐中心
据《日本经济新闻》报1月10日报道，新加坡在建成东南亚的娱乐目的地的原景正在实现。众多顶尖音乐家前往该国巡回演出，追随的粉丝团也紧随其后。
去年11月，在新加坡，英国当红摇滚乐团酷玩乐队(Coldplay)第二年4月的演唱会的10万张门票在短短的两个小时内售罄。四天后增加的第二场次的门票售卖速度也一样快。该摇滚乐团将在国家体育场举办巡演，这个体育场与2014年建成，最多可容纳5.5万人。
音乐会组织者Lushington娱乐公司的营销经理斯特拉•宋(Stella Soong)说，酷玩乐队(Coldplay)的出席率甚至比迈克尔•杰克逊曾经在这里表现的都大。
新加坡只有包括外籍人士在内的550万人口，这里的常住居民并不是演唱会的主要参加者，他们大多来自马来西亚、印度尼西亚、泰国和周围的诸多国家。据说有1/3的粉丝慕名从外地涌来。去年，包括麦当娜和凯莉米洛在内的艺人吸引了诸多外国人的青睐。
在东南亚，音乐会的转变和其他领域的体验式经济正悄然发生。到海外体验正在成为中产阶级青年人日益青睐的事情。新加坡具有成为低成本的主要机场枢纽的运输优势。
报道说，新加坡曾经是一个管理得当但是却缺乏生气的城市，在2008年的一级方程式赛事助新加坡一跃成为娱乐之都。
新加坡不仅是第一个举办大奖赛晚会的城市，同时也是女子网球协会决赛的多年主办国。
报道称，这些成就都新加坡政府十年来的基础设施建设，旨在使新加坡成为一个艺术和娱乐中心，品牌咨询公司Consulus首席执行官劳伦斯•琼(Lawrence Chong)说，新加坡有两个综合度假村赌博是合法的，该度假村于2010年开业，提供酒店，娱乐和其他设施。
除了国家体育场之外，新加坡还修建了其他的公共场所，如翻新的维多利亚剧院和音乐厅和国家美术馆。 2009年至2015年，酒店客房数量跃升了40%。
新加坡也因为安全举办活动而获得好评。但随着当地货币的升值，成本也大幅度上升。
同时，在周边国家的中产阶级也逐渐扩大。日本人才公司Amuse的新加坡分公司副总裁泉川(Izumi Asakawa)说：“马尼拉，曼谷和其他城市已成为大西洋艺术家的目的地。为了保持新加坡发展势头，新加坡需要采用新的方式来吸引千禧一代和其他游客。”
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