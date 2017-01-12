新加坡抓获更多运送漏税香烟的外籍劳工
新加坡海关今日发布新闻稿表示，有越来越多的外国劳工为了赚外快，在新加坡售卖漏税香烟，因而被捕。
《今日报》报道， 2016年前半年抓获了9人，下半年抓捕了12人。
报道指出，这些外国劳工通常是在狮城论坛、微信等平台上寻找额外工作机会时，被香烟走私集团聘请，以帮助他们运送漏税香烟。
其中有些工人甚至使用雇主的车辆运送非法货物。
新加坡海关当局表示，涉及非法活动的外籍劳工将会被取消工作证，并会在服刑后被遣返。
当局也提醒雇主，密切关注雇员使用该公司车辆的情况。
在一个案例中，中国籍男子郑超林（音译）聘请了中国籍男子陈杰（音译），让后者在空闲时间运送漏税香烟。而陈杰便使用其雇主的货车进行非法货物的运送。
在其使用的公司货车上，警方检获超过1873箱漏税香烟。报道指出，这批香烟逃漏的关税以及消费税分别约为145380新元和14630新元。
郑超林与陈杰二人于去年11月14日被判处4个月的监禁，并分别被罚款1000新元和1250新元。
根据新加坡的海关法和消费税法，任何与漏税商品有关的的交易最高可被处以税收40倍的罚款、或/以及长达6年的监禁。
持有超过2公斤烟草制品的重犯者，亦会被判监禁。这类罪行中被使用的车辆，也可被没收。
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