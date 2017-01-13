马来西亚将28东突分子、744诈骗嫌犯遣返中国
《海峡时报》报道，马来西亚副首相昨日表示，通过吉隆坡和北京之间的情报共享，马来西亚自2013年以来已将28名维吾尔武装分子遣返中国。
他补充说，这些武装分子是东突厥斯坦伊斯兰运动（ETIM，简称东伊运）的成员，他们在马来西亚被拘留时，正试图前往土耳其加入伊拉克和叙利亚的伊斯兰国恐怖组织（ISIS）。
东伊运由中国新疆的维吾尔族武装分子所成立。
马来西亚副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi） 昨日告诉马来西亚媒体说：“中国情报部门与我们分享了他们的信息，包括生物识别信息。这些武装分子在离开马来西亚之前被拘留。他们是根据《2015年对抗国外恐怖主义特别措施法》被拘捕。”
阿末扎希应中国公安部长郭声琨的邀请，于10日还是到中国进行为期6天的工作访问。
除了郭声琨之外，阿末扎希也与中国政法委书记孟建柱、以及新任国际刑警主席孟宏伟举行了会谈。
阿末扎希表示，中国当局感谢马来西亚逮捕了东伊运的成员。
据星洲网引述，他也提到：“大马警方侦破涉及200亿人民币，由中国及一个地区人民操从，基地设在大马的电话及赌博诈骗集团，逮捕了744人，并将他们遣送至中国，中国感激大马政府采取的行动。”
另外，阿末扎希也透露，中国公安部也为马来西亚吉隆坡的信息反击中心，提供科技和配备支援。
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