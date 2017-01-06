美媒：中国取代美国引领再生能源领域 将创1300万份工作
在质疑全球暖化的特朗普即将走马上任之际，中国国家能源局于昨日宣布，2020年之前，中国在再生能源上的投资规模将达2.5万亿元人民币。
这是中国国家能源局副局长李仰哲在《可再生能源发展“十三五”规划》和《能源发展“十三五”规划》的发布会上所说。
同时，他也指出，中国将在同时期内，为再生能源领域创造超过1300万份工作。
中国于10年前超越美国，成为世界温室气体的最大排放国。而如今，其排放量已是美国的两倍。随着全球暖化以及海平面不断上升的趋势，很多大城市都位于沿海地区的中国也开始担心。
从商业角度来看，中国的这一计划也非常容易理解。《纽约时报》报道指出，中国希望通过该计划，“在这个全球增长最快的行业建立统治地位”。
文章写道：“风能和太阳能行业的成本骤降在一定程度上是拜中国制造所赐，使得它们相较于煤炭和天然气等化石燃料发电越来越有竞争力。”
就此，文章认为原本可以在美国再生能源领域创造的就业机会，可能就此流向中国。
另外，李仰哲表示，随着中国在再生能源领域的投资，这将减少二氧化碳排放量约14亿吨、减少二氧化硫排放量约1000万吨、减少氮氧化物排放约430万吨、减少烟尘排放约580万吨，且年节约用水约38亿立方米。
但是，环境专家观察到，中国这份计划中并没有提到限电以及减少煤耗的问题。
《纽约时报》指出，中国推动再生能源的发展，一方面可能会面临来自具有“政治势力”的煤炭行业所施加的压力。另一方面，中国电网运营商通常更倾向于采用煤电。
虽然挑战依存，但绿色和平组织驻北京的研究分析师柳力（Lauri Myllyvirta）也认为，中国这项计划还是会“为继续增加可再生能源发电和逐步弃用煤炭创造了条件” 。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost