调查：东南亚电子商务规模扩张中 泰国、印尼领先
雅虎新闻报道，购物搜索引擎Priceza最近发布了一份报告显示，东南亚的电子商务规模将越来越大。
Priceza收集了其用户从2016年1月1日至10月31日的1.3亿多份购买意向数据，进而从消费者的角度，对东南亚地区的电子商务生态发展趋势进行分析。
报告显示，自2015年以来的购物搜索和定价比较数量稳步增长。这对于东南亚地区的时尚和服装类别搜索尤其如此。
在上述期间，马来西亚、菲律宾、新加坡和越南共有超过700多万的搜索次数，这与2015年相比增加超过了245%。
报道指出，该数据表明电子商务在东南亚的规模只会越来越大。
另外，Priceza报告现实，泰国和印度尼西亚将是东南亚地区电子商务增长的领先国家。
该报告显示，泰国和印度尼西亚是电子商务增长的主要国家。
根据研究，泰国共有的6800万搜索次数、以及约1.3亿的浏览量。在平均每月的680万次搜索次数中，有63.27％是通过移动设备进行的，而台式机和平板电脑用户的百分比则分别为29.98％和6.75％。此外，泰国18-44岁年龄段的用户中，有55.2％是男性、44.8％是女性。
在印度尼西亚方面，同时期内则约4200万搜索次数、以及6200万的浏览量。在平均每月的420万次搜索次数中，有70.92％是通过移动设备进行的，25.14％来自台式机，3.94％来自平板电脑。在18至34岁之间的男性和女性用户分别为63.2％和36.8％。
此外，报告也分析了用户的消费模式和偏好。
Priceza的创始人兼执行总裁Thanawat Malabuppha解释道：“收集的数据表明，时尚与服装、以及电子电器的类别在消费者中是最流行、最热门的。消费者总会在决定线上购买之前，对产品进行 搜索和比较价格。”
在印度尼西亚和马来西亚，关于机动车类别的搜索量也呈现增加。不仅是国内销售，印度尼西亚的摩托车出口也于2016年2月份上升了87％。
报道指出，摩托车作为东南亚国家的主要交通模式，其销售量的变化将显示出其人口的购买力。
正如 Thanawat所说，今年的Priceza用户共有1.3亿购买意向，这相较于2015年增加了140％。
Priceza预计，该平台明年将增加100％用户数量 。
据雅虎新闻引述，Thanawat说：“这些数据表明，东南亚消费者越来越重视在购买之前对产品和价格进行研究。此外，来自Priceza的数据也证实了消费者更倾向于通过线上渠道来研究产品。”
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