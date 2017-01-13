全球股市大涨的最后繁荣
英国《每日电讯报》报道，本季度预计全球股市将再度大涨10%，类似于互联网繁荣的最后阶段。
然而，随着美联储缩减全球流动性，以及不断上升的债券收益率削弱特朗普通货再膨胀交易，这一大涨将在2017年晚些时候结束，而一场“暴跌”将紧随其后。
美国银行投资战略师迈克尔·哈特尼特说，几个月内将出现“大空头”的绝佳时机。但首先必须等待投机热度退却，市场见顶的预警信号尚未闪烁红光。
牛熊比率高达3.4，但远没有到达极端程度。而金融经理的现金储备已下跌到4.8%，为19个月来的最低水平。
美国银行指出了一些“劣质风险资产”。
它指出，英国资产将是不受欢迎的资产。英国人或许认为，过去20个月来富时250指数的涨幅不是很糟糕，但对于从美元角度考虑问题的老练投资者来说，这已是20%的下跌。英国企业很廉价。
只有灵活又勇敢的人才能在火车即将驶来之前拾起最后几个硬币。哈特尼特说，市场上债券承受的压力正在慢慢爬升。对美国国债持有者来说，过去5个月来，波峰到波谷的损失已经大于1987年金融危机、1994年奥兰治县破产和墨西哥金融危机之前的水平。
在全球体系中，痛苦的临界点究竟在哪里，这仍是一个巨大的未知数。
现在，从全球看，负债占国内生产总值（GDP）的比率比雷曼危机之前的水平更高。美国银行担心，如果债券收益率再上升50个基点到75个基点，就可能足以引发一场“金融事件”。
汇丰银行的最新全球展望甚至更加灰暗。实际上，其展望令人震惊。
该行预计，10年期美国国债的收益率将略有上升，达到2.5%。然后在今年年底前大跌到1.35%的历史新低，全球债券收益率也会随之大跌。
到今年夏天，市场将会认为，特朗普刺激不会带来太大帮助，而通货再膨胀的故事是一场骗局。
国际金融协会说，全球债务已达217万亿美元，达到了GDP的325%这一创纪录的比率。不同寻常的是，甚至在试图“减债”的成熟经济体中，去年前9个月的负债占GDP的比率也提高了6个百分点，达到390%。
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