安倍巨额援菲牵制中国
《日本经济新闻》报道，日本首相安倍晋三12日开始访问菲律宾，将与杜特尔特总统举行会谈。
为推动全方位经济合作，安倍首相将提出在今后5年里向菲律宾提供包括政府开发援助和民间投资在内的1万亿日元（约合87.6亿美元——本报注）援助计划。
除地铁之外，日本还将援助菲地方城市的电力基础设施建设。此举目的在于对接近菲律宾的中国进行牵制。
为了有效推进基础设施投资，将新设由日本和菲律宾两国相关部门高官组成的委员会。
关于杜特尔特积极推动的打击毒品政策，日方考虑在戒毒保护设施建设等方面提供协助。
一名日本政府高官表示，1万亿日元的援助在日本面向一个特定国家的援助中属于“最大规模”。超过去年宣布的面向缅甸的5年约8000亿日元援助。
安倍首相重视与今年的东盟轮值主席国菲律宾加强关系。他把菲律宾作为今年首个出访对象，不仅会访问首都马尼拉，还预计前往杜特尔特的老家达沃市。据日本外务省透漏，这是现任外国领导人首次访问该市。其目的是促进首脑间的互信。
安倍首相急于加强与菲律宾的关系，是为了牵制与表现出反美态度的杜特尔特不断接近的中国。
中国国家主席习近平去年10月邀请杜特尔特访问北京，表达了加强对菲律宾经济援助的想法。去年12月，杜特尔特也向中国主导的亚洲基础设施投资银行提出了融资申请。
在菲律宾与中国存在领土主权争议的南海问题上，杜特尔特也软化了对华的态度。至于否定中国对南海领土主权声索的国际仲裁庭裁决，杜特尔特在与中国方面会谈时也没有直接提及。
安倍首相希望通过此次对菲律宾的访问，向国内外展示与杜特尔特的良好关系。安倍首相还将访问澳大利亚、印度尼西亚和越南。
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