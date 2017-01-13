患严重疾病 大师王林已获取保候审
备受舆论关注的王林案又有新进展，江西抚州中院对其中止审理，称其患有严重疾病。
据澎湃新闻消息，北京时间2017年1月12日，江西省抚州中院作出裁定，该院在审理过程中，因被告人王林患有严重疾病，无法出庭，对王林中止审理，对其他被告人继续审理。
王林的辩护律师陈有西表示，目前王林已获取保候审，人在医院治疗。
一个月前，陈有西12月11日在微博上表示，王林案已经移送抚州中院，下步会通过法庭公开开庭，一步步让社会知道真相。
据了解，陈有西是微博知名大V，曾代理重庆李庄伪证案、安徽兴邦吴尚澧集资诈骗死刑改判案等，2015年接手王林案。
陈有西坦言，王林不是完人，但一些势力强加了太多的谣言和诽谤不实之辞。好人坏人，法庭会给出最终结论。
2015年7月9日，萍乡警方接警称萍乡市民邹某被身份不明人员绑架，警方随后分别在江西、广东将有重大作案嫌疑的刘锋、朱理通二人抓获。据警方进一步侦查了解，黄钰刚、王林亦被指涉及此案。
2015年8月20日，江西萍乡市公安局安源分局以涉嫌故意杀人罪逮捕了“7·10”非法拘禁案嫌犯刘锋、朱理通，黄钰刚、王林则以涉嫌非法拘禁罪逮捕。
王林曾以“空盆来蛇、断蛇复活、纸灰复原、意念移物、凌空题词、徒手断钢筋、轻功悬空提水行”等“超凡本领”，以气功“大师”的身份享誉政商两界。
包括江西检察院原检察长丁鑫发、原江西政协副主席宋晨光、原广东政协主席朱明国、原铁道部部长刘志军等高官，都与王林关系密切。
而当时刚过完46岁生日的“7·10”非法拘禁案受害者邹某，就是曾头顶全国劳动模范、江西省第十二届人大代表、萍乡市人大常委会成员等光环的富商邹勇，他另一知名度更高的头衔则是王林的关门弟子。
王林的辩护律师陈有西曾多次前往看守所会见王林。陈有西通过微博对外透露，截止2015年11月5日，陈有西曾电话预约拟第四次会见王林，但被告知王因病送医治疗中。
此前，王林一直被关押在江西抚州的看守所中，生病后被转到南昌市某看守所。在2016年3月18日，陈有西再次会见到王林。陈有西透过微博表示，王林从抚州转到南昌后，监管部门给予了良好的救护，王林身体有较大恢复。
在2016年7月1日的那次会见后，陈有西称，王林案已结束侦查，王林坚决否认最早立案的非法拘禁罪，称自己是被骗子骗走巨款的受害人。
陈有西还在微博上表示，“公安机关另外对王林增加了六项嫌罪。具体起诉几宗罪，尚待检察院审查确定。
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