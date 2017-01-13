究竟为什么，要扣押新加坡的装甲车？！
新加坡在南海争端上的立场、以及与美国等西方国家的友好关系，使它成为了中国批判的对象。《南华早报》对此进行了分析。
文章指出，中国一名将领呼吁对新加坡进行制裁、《环球时报》呼吁在新加坡“越界”之时对其采取强硬措施、而中国外交部不仅对新加坡的南海言论发表直接反驳、也采取措施在香港扣留9辆新加坡装甲车。
此外，原定在去年12月举行的年度中新双边合作联合委员会（JCBC）十三次会议，没有如期举行。《南华早报》此前报道也指出，北京通过加强银联的管制以打击资金外流的措施，可能波及新加坡赌场。
中新关系骤然恶化，许多新加坡人都很困惑、也很担心。
《南华早报》分析道，其实中国外交部发言人陆慷已在媒体发布会上提供了线索。陆慷曾提醒所有国家尊重“一个中国”原则，并要求“相关方”尊重香港法律。
文章指出，这意味着扣留新加坡装甲车的决定与台湾有关。而这批装甲车被扣留之前正是刚完成在台湾的训练，并在被运回新加坡的途中。
虽然新加坡与台湾的军事合作已有长久的历史，但文章指出，这段军事关系建立的当时，中国还处于“改革开放”之前。而如今，时代已变化。
台湾如今由倾向于独立的民进党执政，而蔡英文则一直不提及“九二共识”。这相当于不接受“一个中国”政策。
而随着特朗普的当选，北京越来越担心美国与台湾的关系会再次暖化。特别是特朗普在与蔡英文通话之后，蔡英文便到访拉丁美洲、并在美国过境。
在此背景下，文章认为，中国提升对台湾的外交和军事压力，并不奇怪。
文章指出，扣留新加坡的装甲车，刚好符合了这个计划。就如最近，中国的航母“辽宁舰”不断在台湾附近水域航行。而新加坡装甲车被扣，则向新加坡这个台湾的朋友发出明确的信息，即断绝军事联系，否则承担严重后果。
此外，文章也指出，北京同时也希望就新加坡去年在南海仲裁问题上表达立场一事，教训新加坡。
文章写道：“一个较少发言的新加坡，意味着中国可以在未来的任何南海问题谈判中，更好地应对东盟。”
此外，文章指出，装甲车事件也显示出了香港在中国的独特地位。它作为一个特别行政区，让北京可以将其作为一个战略缓冲区，以避免与新加坡直接对抗。
由于该事件是由香港政府进行处理，因此中国副总理张高丽、以及新加坡副总理张志贤在往后的任何会议，都可以在相较友好的气氛中进行。
文章评价道：“这很周到。”
最后，文章总结道，中国已成为一个政治、经济和军事上的真正世界大国。中国也已经将南海和台湾表明为没有变动余地的核心利益。就此，文章建议，在触及中国的敏感核心利益之前，有必要三思。
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