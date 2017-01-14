中国等企业在最大核事故灾区内建设太阳能
中国在内的13国投资企业争相把史上最严重的核事故发生地转变成大型太阳能公园。
彭博社报道，来自13个国家的39家企业正在向乌克兰寻求许可，以在切尔诺贝利核电厂周围的放射区内安装约2千兆瓦的太阳能电池板。这相当于2个现代核反应堆的能量。
乌克兰的生态环境部长塞梅拉克（Ostap Semerak）告诉彭博社：“我们已经收到了一些企业的申请，它们都有兴趣租赁用地，以建筑太阳能发电站。我们看的不是从土地使用中获利，而是寻求从投资中获利。”
切尔诺贝利核事故发生后，其核电厂的辐射散射到乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯的大片区域，从而使得30万人流离失所。在事故过去30之后，当局试图寻找方法，以让这片相当于2个洛杉矶大的土地被投入使用。
报道指出，由于土壤中的辐射还会残存几个世纪，因为土地不能用于农业或林业。但是去年7月份时，则出现了在切尔诺贝利现有电网基础设施上建设太阳能设施的可能性。
中国的协鑫集成科技、以及中国成套工程于去年11月表示，他们计划在当地分阶段建设一个1千兆瓦的太阳能项目。
塞梅拉克透露，各个企业所要求的土地介于20公顷到1000公顷之间，而为了推动外国投资，乌克兰已将国有财产的租金降低了85%。
报道指出，乌克兰最为欧洲最贫困的国家之一，该项目不仅仅是回收土地。在被腐败和东部亲俄罗斯团体的激烈冲突等问题困扰之余，乌克兰政府希望通过推动新投资来支持经济，并建立能使其独立于俄罗斯的能源。
但是，切尔诺贝利的持续辐射是一个问题。
欧洲复兴开发银行正在考虑是否要资助太阳能项目。而其的发言人安东（Anton Usov）表示，贷款将取决于环境尽职调查。 他说，项目的安装和运行必须保证安全，并且有商业可行性，才能获得资金。
彭博新能源财经（Bloomberg New Energy Finance）太阳能分析师Pietro Radoia表示：“对于任何规模超过10兆瓦的项目，几乎每天都需要现场人员。项目越大，每天出现的、必须处理的小问题就越多。”
申请在切尔诺贝利核禁区内安装太阳能的公司来自中国、德国、爱尔兰、丹麦、奥地利、保加利亚、白俄罗斯以及乌克兰。
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