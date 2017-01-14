装甲车事件之后，新加坡“平衡外交”能持续吗？
《南华早报》文章指出，9辆装甲车被扣事件，让长期被视为有灵巧外交触感的新加坡领导人，陷入一个需要向国民交代其外交政策的陌生处境中。
自建国以来，新加坡一直与中国和美国维持了密切的关系。其“最大朋友数量”的务实态度，也一直是其外交政策的核心。
但近期，新加坡武装部队的9辆装甲车在香港被扣留，中国媒体也就新加坡在南海问题上没有站到中国一边而多次发文攻击。《南华早报》观察到，这一系列事件促使一些评论家开始质疑新加坡领导人维持平衡外交的能力。
例如，文章指出，《今日报》前总编巴吉（P.N. Balji）将装甲车事件形容为北京“使用代理地区来代它进行攻击和指责”。
据引述，他说：“预计中国将这个问题榨干，以获得最大的优势……现在是对新加坡外交艺术进行认真审查的时候了。”
另外，文章也指出，有一些人则认为现任领导层缺乏前总理李光耀和吴作栋的外交才干，而现任总理李显龙近年来加强与美国的安全合作，则被指责为中国态度逐渐恶化的原因。
但是，也有一些外交政策专家认为，这样的指责并不公平。
“总的来说，要避免中国不开心，任何新加坡领导人能做的都非常少，除非他们愿意像杜特尔特、纳吉或巴育一样容纳北京。”新加坡国立大学的中国外交政策专家庄嘉颖如是说。
对于装甲车被扣的原因，庄嘉颖认为：“显然有部分是因为台湾。只要是低调的，北京都默默接受了台湾和新加坡之间的这种关系，但现在已不太可能这样做，因为中国变得更强大、更愿意呈现自己的强劲——此外，其领导人也想在外交政策上被视为强硬。”
伦敦政治经济学院的外交与国际战略研究所（IDEAS）研究员于洁则认为，装甲车事件表明了新加坡与中国领导人之间的双边关系存在“重大的期望差距”。据文章引述，她说，中国领导人期望新加坡只在中国可控的轨道上发挥作用。
她说：“北京似乎忘了，新加坡是一个需要取得良好平衡、在两个大国之间生存的现代化城市国家。”
“新加坡依靠美国在该地区的安全保护伞，并将中国视为一个重要的经济伙伴，这是不可避免的。”
这如同新加坡外交部长维文在刚过去的国会上所说：“我们不能在任何一个超级大国的命令下被使唤、或行动。让我们做自己。如果这意味着我不时会与你有所差别，那也只能如此。但我不反对你，我完全支持你的崛起。”
但是，文章还是提醒道，对一些普通国民来说，装甲车事件的中新对立，已再次显露了新加坡的脆弱性。
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