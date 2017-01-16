阿里云将助新加坡建设“智慧国家”
《第一财经》报道，阿里巴巴的云计算子公司阿里云在新加坡与当地公共管理机构达成合作，成为新加坡智慧国家战略的“军师”。
消息人士告诉《第一财经》，该项合作将包括三个层次。其一，阿里云将为新加坡智慧国家的建设计划，提供云计算资源。其二，阿里云的人工智能科学家将和新加坡当地顶尖高校的科学家一起合作，研究人工智能技术在城市治理方面的应用。其三，为支持该研究项目，阿里云将为该高校提供无偿的计算资源支持。
在城市治理领域，阿里云在去年杭州云栖大会上曾公布杭州城市大脑计划。该计划采用阿里云ET人工智能技术，可以对整个城市进行全局实时分析，自动调配公共资源。在一项试点运行中，杭州城市大脑通过智能调节红绿灯，使得杭州市萧山区的部分路段车辆通行速度最高提升了11%。
在那次大会后接受媒体采访时，阿里云总裁胡晓明曾表示，杭州城市大脑计划可以复制到任何具备成熟条件的城市，为城市管理者提供决策辅助。
报道指出，新加坡一直是智慧城市建设的“样板间”。2014年，新加坡将智慧城市战略升级为智慧国家战略Smart Nation，并希望将城市、居民和公共管理系统带向信息化时代。公开资料显示，目前新加坡智慧国家战略已经完成了第一阶段，高速光纤进入了每一户人家，且平均每两个居民拥有3部以上的移动设备。
在下一阶段，新加坡将在公共场所，例如道路、公共停车场、红绿灯等，铺设大量的传感器。这些传感器将收集这个城市运作相关的数据。通过对这些数据的分析和研究，新加坡希望能够解决这个人口高密度城市的众多基础问题，例如交通拥堵、老龄人口辅助等。
上周，阿里云刚刚公布在马来西亚与当地教育部关联服务商达成合作，并将为马来西亚的公立学校提供云计算大数据服务。
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