中国与日本提供援助，有什么不同？
日本首相安倍于上周访问菲律宾，成为了总统杜特尔特上台以来首位访问菲律宾的外国首脑。
在到访之后，安倍为菲律宾提供了一个发展援助包。不仅是日本，实际上菲律宾已经成为了中国和日本真相提供经济援助的“战地”。
《福布斯》网报道指出，中日从2004年起便一直争相成为亚洲的经济和军事领导，并不断试图减少对方的影响力。
去年10月份，中国刚承诺为菲律宾提供240亿美元的援助。
报道指出，较早前，在中国中铁股份有限公司于2015年赢得了在印度尼西亚建设高速铁路、且价值50亿美元的合同之后，一个日本财团也宣布赢得了在印度建设类似项目、但价值达前者3倍之多的合约。
虽然手段类似，但是中日两国提供援助的方法和目的都有些许不同之处。《福布斯》报道指出了以下三点。
首先，日本在提供援助上相对透明。日本的官方发展援助计划及其合作部门都公布了他们援助其他国家的详细统计数据。
例如，网站信息显示，该计划在2014年为柬埔寨提供了88.27亿日元（7710万美元）赠款。在国防方面，日本于2014年为越南提供了6艘价值500万美元的海军舰艇。
中国资助柬埔寨、老挝和缅甸的武装部队，但是出版资料却没有提供确定的金额或设备清单。偶尔，中国会提供一组数字。
报道指出，日本作为一个民主国家，在这方面自然做的比中国更精确。而这也是吸引国家接受援助的方式之一。
其次，中国会期待对方以自然资源作为回报。这是因为中国需要国外资源，来提供给它的13亿人口和快速增长的经济。
中国的“一带一路”让中国企业在亚洲各地建设高速公里、铁路等基础设施。报道指出，这正是为了将资源带回中国。
根据跨国研究所的分析，由于与中国的木材和玉石贸易没有为当地人带来利益，因此缅甸对此贸易有着“普遍的愤怒”。但在过去至少10年中，中国都非常急迫想要在缅甸建设基础设施。
另外，根据《中国资源的全球索求：能源、食品和水资源（China's Global Quest for Resources: Energy, Food and Water）》一书，中国于2014年在印度尼西亚的外国直接投资中，占了39%。印度尼西亚由于基础设施的关系，导致其在亚洲激烈竞争中落后。但是，它也于去年在亚洲基础设施投资银行（北京所推动）的第一轮贷款中获得了资金。
再者，日本希望通过援助吸引工厂投资者。这不是一个官方政策，但其中的联系可从日本对泰国、越南和菲律宾的援助中看出。
日本寻求受益国的低价土地和劳动力。而一些援助资金所建立的项目，帮助了日本投资者将工厂制造的货物带回日本。
报道指出，日本公司是泰国的主要汽车制造商。日本公司在菲律宾制造电子产品。而在2010年至2015年，日本是越南发展援助的最大来源，其中包括2014年的18亿美元项目。部分援助用于建设了新的河内国际机场、高速公路以及胡志明市的地铁系统。与此同时，日本的著名汽车制造商也在越南经营着工厂。
中国也会在接受援助的国家开设工厂，但是中国本身已经是一个世界制造中心。中国具备了廉价的劳动力和充裕的土地，因此它与日本相比并没有那么急迫。
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