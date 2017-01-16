亚洲面临“电子垃圾山”威胁
美联社报道，废弃的电子产品和家用电器所制造的电子垃圾在东亚已经达到非常严重的程度，对人们的健康和环境造成越来越大的威胁，除非所有人都遵循安全处理标准。
根据联合国大学公布的一项最新研究，中国是电子垃圾的最大制造者，其制造的电子垃圾增长了一倍以上。不过在2010年到2015年期间，该地区几乎每个国家和经济体制造的电子垃圾都有大幅增长，尽管其中一些国家处理堆积如山的、由废弃的智能手机、电脑、电视、空调和其他电子产品所产生的电子垃圾的能力十分欠缺。
研究发现，在上述5年间，12个受调查国家和地区的电子垃圾平均增长了将近三分之二，仅在2015年就达到了1230万吨。
除了非法的全球电子垃圾贸易以外，亚洲地区收入提高、年轻人口迅速增长、因为技术创新和时尚变化所导致的产品快速过时都是导致电子垃圾增长的因素之一。
研究报告称，：“亚洲消费者现在更频繁地更换他们的电子产品，另外，许多产品在设计上适用于低成本生产，但不一定容易维修、翻新或回收利用。”报告敦促颁布具体的法令来管理电子垃圾，或严格执行现有的法律。
只有韩国、台湾和日本基于上世纪90年代制定的法律，很早就建立了垃圾回收系统。包括印尼、泰国和柬埔寨在内的大多数国家和地区，公开丢弃含有铅和汞的部件、露天焚烧塑料部件以及获取内部包裹的铜和在小作坊进行不安全的操作以提取贵金属，都是司空见惯的做法。它们缺少对电子垃圾处理进行管理的法律。
研究报告说，露天焚烧和不安全的回收利用容易给工人和附近社区带来一些列的健康问题。这些问题包括不孕育、儿童发育问题、肺功能受损、遗传基因受损以及心理健康问题。
小作坊式回收的做法旨在提取金、银、钯、铜。但是提取过程会释放有毒烟雾并且效率低下，仅能回收有价值材料的一部分。
亚洲是电子产品和家用电器的最大市场，占全球销量的将近一半，它制造的电子垃圾也是最多的。
贵屿是中国受到严重污染的乡村小镇，那里的人专门从事拆解电子产品——一部分电子垃圾从富裕国家出口的。中国对贵屿及其他电子垃圾处理中心进行了清理，但一些危险的做法仍在继续。
报告作者之一吕迪格·屈尔说，正在产生的电子垃圾数量大于政府的估计，一定程度上是因为后者对电子垃圾的定义较窄，这对政策制定者和消费者敲响了警钟。
屈尔表示：“从一定程度上说，我们都从大量的电子产品和电器中受益，这让我们的生活变得更加轻松，有时候更复杂。但如果我们想这样继续下去，我们就必须对电子产品和电器设备所包含的资源进行再利用。”
譬如，一台智能手机使用了元素周期表中一半以上的元素，其中某些元素是非常稀有的。屈尔指出，从长远来看，如果没有回收利用的话，这些元素将被耗尽。
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