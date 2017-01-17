中国虽5年就能建成 但“双坡高铁”坚持要10年完成
马来西亚表示，尽管中国能够在5年内完成“双坡高铁”的建设，工程还是必须依照马来西亚与新加坡的双边协议，在2026年完成。
马来西亚陆路公共交通委员会主席赛哈密昨日出席高速铁路展览推介仪式时，以此回应中国驻马大使黄惠康的谈话。
星洲网报道，黄惠康较早时说，中国方面只需要5年时间就可完成双坡高铁的建设。
黄惠康表示，金马士至新山的双轨火车铁道工程已授权给了中国铁建股份有限公司（CRCC）、中国铁路总公司（C R E C）和中国交建股份（CCCC）有限公司负责。而这些公司愿意组成团体，综合经验和能力，合力建设双坡高铁项目。
据报道引述，他说：“对于我，10年的兴建期太长了，5年就已经足够。”
对此，赛哈密表示，他不太确定马来西亚能不能违反与新加坡签署的“双坡高铁双边协议”。根据该协议，双坡高铁须在2026年建好。
他透露，当局将在今年初为双坡高铁项目选出，负责工程项目运营和建议事宜的联合发展伙伴。
赛哈密指出，双坡高铁项目将可加强小镇的衔接，同时制造更多新的就业机会、塑造更多熟练员工，另外也能带动旅游业、房地产发展及提升制造业。
中铁：尊重新马政府时间安排
中国铁路国际有限公司是即将参与双坡高铁竞标的公司之一。其董事长杨忠民表示，该公司是最具有竞争力的一个。
他说，一旦夺标，该公司还是根据新马两国政府的时间安排落实。
据引述，他说“双坡高铁350公里的里程，对中国而言不是很长，但不管从技术、团队准备我们都高度重视和认真对待，以确保兴建和营运的安全。”
据他观察，双坡高铁工程的难度部分，在于马来西亚沿海区路线及其地质等因素，因为沿土地基方面是少见的。
他指出，中国驻马大使在高速铁路展览推介仪式上介绍了中国的高铁情况。他解释，对于双坡高铁的规模，其工程从决策到完成，在中国的案例一般是5年。
但他也表示：“至于项目要在什么时候完成，当然还是由所在国决定，我们也表示尊重。”
中国高速铁路展览即日起在马来西亚吉隆坡的中环广场举行，为期三个月，向马来西亚国民众介绍中国高铁的活动。展览中包括了模拟驾驶舱、实体座椅体验、互动电子屏幕以及虚拟实境（VR）和扩增实境（AR）技术等互动模式。
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