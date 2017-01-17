全球“机闹”事件激增
西班牙《国家报》网报道，全球各地航班上的乘客暴力事件呈现激增态势。国际航空运输协会（IATA）的最新报告指出，2015年全球共发生10854起航班乘客闹事事件，比上一年增加16.5%。
IATA在上月举行的年度大会上呼吁西班牙等国尽快签署《蒙特利尔协定书》。于1963年在东京签订的《东京公约》对危害航空器及其所载人员、财务安全的行为的管辖问题作了规定。2014年的《蒙特利尔协定书》对《东京公约》进行了修订，对机上失当行为做出了更清晰的定义，对如何惩处此类行为也有明确规定。
IATA的最新报告指出，大部分机上冲突是由于乘客间的争吵、乘客拒不听从机组人员指引等失当行为引起的。统计数据显示，11%的机上冲突最终导致乘客或机组人员受到肢体攻击，或造成飞机受损。
23%的机上冲突事件与酒精或毒品有关。这部分冲突事件中，大部分肇事者在登机之前饮过酒或吸过毒。
报告指出，由于相关航空公司所在的国家或地区缺少具体法规，机上乘客失当行为中有60%得不到应有惩处。
根据《东京公约》，只有航班所属国才对机上失当行为拥有管辖权，而《蒙特利尔协定书》将这一权限扩大到了航班目的地国家。
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