菲律宾揽入万亿比索援助 “低调”抗议中国布防南海
美联社报道，菲律宾外长周一称，在某美国智库报告表示北京似乎已经在其位于南中国海的人工岛屿上架设了防空和反导弹武器之后，菲律宾已经向中国提出了低调的外交抗议。
外交部长裴斐克托.亚赛说，在上个月该报告发布后，菲方向中国发出了普通照会。
战略与国际问题研究中心的这份报告称，防空火炮和专门用于防御导弹攻击的近距离武器系统已经架设在了中国新修筑的七座岛屿上。亚赛告诉美国有线电视新闻网菲律宾频道，马尼拉已经作出了反应，不过以静悄悄的方式。
他说：“我们已经对此采取了行动，我们发出了普通照会。”他指的是以第三人称发出的不署名的外交照会来得正式。他没有说明发出普通照会的时间，并表示自己不希望讨论这点。
他说：“我只想让菲律宾人们相信，当我们在这一争端中与中国进行交涉时，我们不希望采取攻击性、挑衅性的做法，这类做法解决不了问题。我们不可能与中国开战。”
杜特尔特揽获1万亿比索援助
中央社报道指出，在“亲中远美”外交策略下，菲律宾总统杜特尔特在短短七个月内，就为菲律宾带进1万亿比索（约合1386亿元人民币）的外国官方发展援助。
菲律宾总统府15日引述财务部的数据说，“从去年7月1日迄今，总统光是从中国与日本两国手中，就已取得将近1万亿比索的官方发展援助。”
官方发展援助是指外国政府提供的援增款和低利率长期贷款，用以支持发展中国家进行建设。
日本首相安倍晋三日前访菲，他宣布为菲提供1万亿日元的官方发展援助（约合603亿人民币），菲方16日开始与日本政府讨论相关细节。中国大陆也承诺提供同等金额的援助，马尼拉去年11月已向北京提交基础建设清单，包括修建港口、整治河道等，菲律宾财政团队将于1月三周前往大陆，讨论如何推行这些计划。
另外数个国家也为菲律宾提供了官方发展援助，但马拉卡南宫并未特别点名。
菲律宾新闻部长马丁.安达纳尔说，大陆与日本应是看到了菲律宾发展与投资潜力，而且对杜特尔特有信心，所以主动提供援助。
安达纳尔称，来自大陆与日本的官方发展援助，足以抵消美国千年挑战合作机构可能暂停援菲所造成的缺口。
美国千年挑战合作机构对菲第一期援助4.34亿美元已于去年5月到期，董事会基于对菲律宾人权状况的担忧，去年12月宣布延后表决是否给予菲律宾第二期援助。
安达纳尔说，政府正在扫毒及肃贪行动取得重大成果之后，将把更多心力投注于经济发展及扶贫工作。
杜特尔特上任后与美国渐行渐远，同时向大陆及俄罗斯靠拢。事实上，大陆是东盟国家以外杜特尔特第一个以总统身份访问的地方。
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