中国出台5《办法》在敏感年份加强对党的忠诚度要求
路透社报道，中国在新出台的规定中要求教育、媒体等公共部门的管理者必须具备“社会主义政治家”的条件。
路透社指出，这是中国为了在政权过渡敏感年中限制异议的新举措。
昨日，中宣部、教育部、科技部、国家卫生计生委，印发《宣传思想文化系统事业单位领导人员管理暂行办法》《高等学校领导人员管理暂行办法》《中小学校领导人员管理暂行办法》《科研事业单位领导人员管理暂行办法》《公立医院领导人员管理暂行办法》5份文件，并对这些行业事业单位领导人员的选、育、管、用各个环节作出具体规定。
路透社指出，习近平自4年前上台以来，便一直积极努力巩固其权力。
报道认为，通过上述5份文件，习近平又进一步加强了共产党对官方媒体等领域的严格控制。这是为了习近平在推动削减30万军人等痛苦改革时，可以避免对政策有太多的辩论。
在官方媒体方面，新规定加强了对忠诚度的要求。
宣传思想文化事业单位办法规定，由于该“行业特点和意识形态工作的特殊属性”，因此该单位领导人必须“具有坚定的政治信念和党性原则”，并“坚持政治家办报、办刊、办社、办台、办新闻网站，严守政治纪律和政治规矩”。
在教育领域，高等学校的“党委书记和校长应当符合社会主义政治家、教育家的标准”，而中小学校领导人则必须“忠诚于党”。
这些规定将适用于这些机构的行政管理人员的雇用和解雇。
此外，新规定也要求推行任期制和任期目标责任制，并实行分类考核。路透社指出，这是为了减少拥有“铁饭碗”的人数。
同时，它们也适用于科学研究机构和公立医院，并要求更多的专业精神和创新。
路透社指出，习近平此前呼吁大学机构对党忠诚、要求媒体按照党的路线引导舆论，并对“西方价值观”的传播提出警告。
据新华社报道，这些单位的业人员占全国事业单位人员总数的70%以上。
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