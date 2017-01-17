南洋理工达成新加坡首次从国际太空站发射卫星
名为AOBA VELOX-III的卫星是南洋理工大学首次与日本九州工业大学合作研制的卫星，也是南洋理工第7颗成功发射的卫星。
《今日报》报道，如今，这颗卫星已在地球上方400公里。
报道指出，该卫星将用于多项测试，其中包括一个由南洋理工大学制作的微型推进系统、一个由九州工业大学开发的新无线通信系统、以及既有的商用微处理器在太空的耐久性等测试。
南洋理工大学指出，安装在卫星上的新微型推进器将有助于卫星在轨道上保持长达6个月的飞行。相较之下，小型卫星通常只有3个月的飞行寿命。
据《今日报》引述，南洋理工大学表示：“传统上，小型卫星没有推进器，这是因为预算不大，也没有足够的空间安装大型卫星使用的常规推进器。没有推进器，卫星没有办法保持在轨道上，并会逐渐降低高度。”
而AOBA VELOX-III这颗纳米卫星，则具备了由南洋理工大学所制造的独特微型推进器。这使卫星在太空的飞行时间比之前长达2倍。
南洋理工大学卫星研究中心主任Lim Wee Seng表示，AOBA VELOX-III卫星所执行的太空实验将提高该大学的卫星建设能力，并为开发下一代更先进、更可靠的纳米卫星做好准备。
报道指出，新加坡第一颗本地制造的卫星X-SAT是于2011年4月首次推出。其重量为105kg，体积相当于冰柜般的大小，并是由南洋理工大学和国防科技研究院国家实验室所建造。
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