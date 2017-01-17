中国军方握有南海战略主动权：澳专家
澳大利亚洛伊解读者网文章指出，过去一年，地区战略格局发生急剧变化。在南海，中国建造了六个大型岛屿、三座坚固的空军基地以及三处相当大的电子监视设施。实际上，中国向澳大利亚挪近了大约1100公里，进入东盟地区的地理腹地。
鉴于中国近来的军力发展，这种领土扩张主义尤其令人不安。中国的空中力量正迅速转型，它所借助的是中国2014年推行的一项为期十年的大型现代化计划，目前这个计划正加速推进。中国的空军已经淘汰了上世纪50年代的过时技术，使用新式作战飞机和非常先进的地对空导弹系统。
凭借这些新的空军基地和最先进的空中力量，中国如今在南海握有战略主动权。任何时候，中国只要决定了，就能够往南海的空军基地部署比东盟所有空中力量规模更大、能力更强的空中作战力量。
东盟国家中空军最强大的要数新加坡，它有大约100架新式战斗机，但许多通常停放在外国的训练基地。考虑到一般维护程序和充分的预警，发生危机时它可以出动大约50到75架战斗机。
相比之下，中国有1000多架新式战斗机，可以向3个岛屿部署75到100架飞机。中国还有别的优势，比如在派出战斗机执行其他任务的同时，它还拥有精密尖端、随时可以部署的地对空导弹系统，可以对岛屿进行高质量的防空。
新加坡的装备水平处于劣势，因而需要保留相当多的战斗机用于本土防空。此外，中国有各种远程对地攻击导弹，新加坡却没有。
如果我们更深入地考虑中国的新空军基地问题，就会发现2016年年中以后出现的多数公开卫星照片显示中国在大兴土木。
另外，2016年1月初中国派遣民航飞机抵达永暑礁，表明那里存在规模很大的设施（并且有停机坪）。美国战略与国际问题研究中心前不久发布一份报告称，这三处空军基地每一处都可以容纳24架战斗机外加四架运输机大小的飞机长期驻扎。后勤保障进行了相当程度的简化，每个机场都毗邻受到防护的港口设施，油轮和补给船可以在港口卸下补给。
此外，这些岛屿距离中国只有几天的航程，可以采用持续不断的海上运输保障方式。这种近距离——大约一个小时的空中飞行距离——还意味着很容易对岛上飞机进行调换。
凭借这些能力，如果中国认为时机成熟，它现在就能轻松地在南海上空建立有效的防空识别区。
此外，中国第一次对马来西亚、新加坡和印度尼西亚的部分地区构成切实的空中威胁。
中国如今在军事上支配东盟中部地区。在和平与危机时期，这种军事能力可以用于暗示，恐吓或诱骗地区国家。如果发生有限度的地区战争，中国具有胜算。
令人沮丧的是，目前在南海用来应对北京的战略都失败了。东盟的多边施压因为中国拒不让步并通过拉拢柬埔寨、老挝和菲律宾分化该组织而停滞。美国间或派遣舰船靠近这些岛屿，对中国来说充其量是一时的烦恼。中国不会突然放弃造价高昂的新设施。这些设施现在成了我们这个地区的固定部分。
对此，澳大利亚不应袖手旁观，而应积极参与。采用地区风险管理策略可以显著改善东盟面对中国的施压、威胁和高压外交的韧性。这种战略调整可以限制中国新建岛屿基地给东盟诸国造成的危害。
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