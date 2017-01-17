牛油果：最性感健康食品
美国斯里尔利斯特网报道，牛油果是健康脂肪的最佳来源之一。
实际上，除纤维和能帮助你一直到老都感觉年轻的抗氧化剂外，牛油果还富含维生素C、蛋白质和其他营养物质。把它称作超级食品毫不夸张。
一枚重137克的普通加利福尼亚州牛油果——即外表粗糙、个头较小、比较常见的哈斯牛油果——含有227千卡的热量（种子和果皮除外）。一枚重304克的普通佛罗里达州牛油果含有364千卡的热量，个头更大，脂肪含量稍少一些。这两个品种的营养价值差不多。
牛油果将显著改善生活的各个方面，包括（但不限于）早餐三明治。你可以顿顿都吃牛油果，而且会感觉棒极了。
在美国人的水果消费意识里，牛油果并不总是排在第一位。美国《大西洋》月刊2015年的一篇报道说，从上世纪20年代一直到现在，牛油果的崛起过程是营销和营养理念发生重大转变的非凡功绩之一。
20世纪初，牛油果因粗糙的表皮和奇怪的长相被称作“鳄梨”，这绝对损害了公众对这种水果的看法。当时的鳄梨贸易团体知道必须改掉这个名字，因而开始把这种水果叫作牛油果。
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