一夜之间，科技界最牛华人接管百度！
百度今日宣布，任命陆奇为百度集团总裁和首席运营官（COO），负责产品、技术、销售、营销运营。该任命即时生效。
这是百度最近两年来在吸引人才方面最成功的一次策略，百度击败腾讯、阿里，成功邀请到前微软集团全球执行副总裁陆奇加盟。
百度董事长兼CEO李彦宏盛赞陆奇，称他是在全球科技界都享有盛誉的杰出管理人才，也曾是美国科技巨头中职位最高的华人高管，拥有丰富的管理经验、出色地技术洞察力和卓越的团队领导力，同时，陆奇还是人工智能领域世界级的技术权威。现年55岁的陆奇曾经在IBM、雅虎、微软等多家高科技公司工作过，在雅虎微软都有过研发搜索引擎技术的相关经历。
李彦宏表示“相信陆奇的加盟将极大地提升百度的综合管理水平和技术实力，他将和现有团队一起把百度从一家优秀的中国公司提升为一家卓越的世界级公司。”
陆奇则表示，很高兴能够受到李彦宏先生邀请并加盟百度。
这次变化中，张亚勤原来名义上的百度公司总裁职务已经被陆奇取代，成为与向海龙、张亚勤、朱光、王劲、吴恩达这样在百度内部各管一摊的业务线诸侯。
可以说，百度给了陆奇最大诚意，连原来百度内部的实权派人物向海龙也改为向陆奇汇报，而陆奇将向百度集团CEO李彦宏直接汇报。
这意味着陆奇成为了百度有史以来权力最大的职业经理人，他将主导百度这家公司的所有的具体业务——无论是成熟的搜索业务，还是金融、无人驾驶和人工智能等新兴业务的发展。他的职责范围大于2004-2007年间担任百度首席运营官、负责公司内部运营的朱洪波；远大于曾在2008-2010年间担任百度首席运营官，但实际只具体负责销售体系的叶朋；也明显大于2014年9月加盟百度担任总裁，后来又改任技术体系和新兴业务群组总裁的张亚勤。而这同时意味着：百度创始人、董事局主席兼CEO李彦宏将放权，不再直接负责具体业务。
去年9月就有陆奇从微软离职的消息传出， 全球业务副总裁 Rajesh Jha 接任陆奇职务。有说法是，陆奇因骑自行车导致腿部严重受伤，由于伤势不断加重使得其不得不离职。
当时有传闻称，陆奇可能将加入Uber出任CTO。还有传闻称，陆奇已经与腾讯进行了数次接触，陆奇会在腾讯主管人工智能以及高精地图等业务。
现在他的去向终于算是尘埃落定。加入百度的他会不会给百度的技术和文化带来什么改变呢？
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