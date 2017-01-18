特朗普或加剧网络军备竞赛
美国当选总统对进攻性网络武器的政策将会是什么？
日本外交学者网文章指出，如果分析一下特朗普及其团队过去的表态，有两方面的可能是显而易见的。特朗普或采取更强硬的网络立场，而这有可能导致网络军备竞赛加速。与此同时，他可能放松网络同盟，并放弃对网络空间国家行为规范的呼吁。这两方面的前景都可能让美国的网络空间更加危险。
首先，特朗普政府可能比奥巴马政府更积极地发展网络进攻能力，并已经表现出使用这些能力的意愿。特朗普在选举中多次宣称将提升美国的网络进攻能力。他在去年10月3日的一次竞选演说中说：“我将确保我们的军队在网络进攻和防御上都是全世界最强的。为了威慑那些针对我们的重要资源的袭击，美国必须拥有发动毁灭性网络反击战的确定能力。”
然而，迄今为止，这位当选总统还没有说明他所谓的网络进攻能力具体包括哪些内容。
文章称，问题在于，美国采取更强硬的网络政策，或许能威慑一些敌人，但这也可能引火上身，加快正在出现的网络军备竞赛。由于网络武器计划源于情报领域，并且往往是秘密进行的，因此，这些能力几乎不为人所知，这也给决策者带来了更大的不确定性。
如果特朗普决定不再继续帮助建立网络空间行为规范和制定加强互信的措施，以减少与中国和俄罗斯（这两个国家是美国最强大的网络对手）等国家在网络空间的冲突，那么，这种不确定性将会更大。例如，继续在研究国际安全背景下信息与通信领域进展的联合国政府专家组发挥领导作用，对美国十分有利。如果不能促进一定程度的合作，并制定全球公认的规范，可能导致各国进一步发展自己的网络武器。
其次，特朗普在竞选期间的言论，让很多盟友对美国的所有防务承诺产生了担忧。现在，美国的盟友已经不再理所当然地认为自己会受到美国的“网络保护伞”的保护，即美国会以发动报复性网络攻击为威胁，保护这些国家的网络安全。
文章称，特朗普的那些强调对联盟缺乏信心的言论，包括要求盟友承担更多安全经费，以及这位当选总统总体表现出来的孤立主义倾向，会进一步加剧这种局面。
而以日本为代表的一些目前仍选择不发展网络攻击能力的国家，今后将不得不重新思考自己的立场。此外，特朗普目前对美国的防务承诺模棱两可的态度，可能会影响关于网络进攻能力的全球合作，例如“五只眼睛”集团（即美英加澳新组成的情报共享集团）。
文章称，当今世界的连通性无疑需要一定程度的合作和知识共享。如果当选总统决定减少与现有盟友的合作，那不仅有可能削弱美国的网络威慑能力，还有可能削弱那些最亲密的情报伙伴的能力，这对任何国家的利益都没有好处。
此外，如果新政府决定放弃在制定国家行为规范方面的领导作用，同时加速打造网络进攻能力，结果可能是网络空间的进一步军事化。
文章认为，在美国建立起足够多的对自己有利的规范之前，这种网络军备竞赛有可能已经加速。不可预测性与好战性，永远是全球政治中的一对并存的危险，而在日益军事化的网络空间里，这种麻烦会更大。
（参考消息编译）
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