韩国欲借世贸组织反制中国的贸易施压
韩联社报道，韩国政府消息人士17日说，韩国正在研究通过世贸组织（WTO）解决与中国的贸易和经济摩擦的可能性，韩媒称，这些摩擦是因韩美决定部署先进导弹防御系统而引起的。
去年7月，韩国和美国宣布了在2017年内部署“萨德”系统的计划。中国对此表示强烈反对，认为这会损害其战略安全利益。
很多人怀疑北京在许多领域对韩国采取措施，向首尔政府施压，以迫使其放弃部署“萨德”，不过中国官方予以否认。
面对来自企业界越来越多的抱怨，韩国一直在准备反制措施。
一位要求不透露姓名的韩国政府高层消息人士告诉韩联社记者：“将这个问题提交世贸组织是政府当前正在讨论的反制措施之一。”
他还说：“我们特别探讨了将中国最近有关韩国电池的决定提交这个全球组织的可能性。我们正在查看相关国际法，看看是否能采取这样的行动。”
该官员指的是北京最近作出的不向配备韩国产电池的汽车提供补贴的决定。与此同时，中国还对韩国的商品和文化产品进行了限制。
在中国境内经营的韩国企业也发出了越来越多的抱怨声，他们认为面临着中国对其业务严格实施的规章制度。
专家们说，在应对中国日益加大的压力方面，韩国政府“可供选择的方案几乎没有”。他们指出，鉴于没有确切的证据表明中国政府卷入其中，利用世贸组织之类的全球组织也许不可行。
即便在向世贸组织提出申诉方面取得了进展，专家们对反制措施会有多大效果仍持怀疑态度。
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