房价最贵的城市几乎都在亚洲 香港第一、新加坡第七
彭博社报道，世界上房子最贵的城市主要都在亚洲。
根据牛津经济研究院（Oxford Economics）对全球房价与收入比例的研究，如今在香港、孟买、北京和上海，当地的收入中位数的家庭想要购买90平方米的公寓，会需要超过30年的时间。
而在孟买、上海、北京和德里的租金回报“非常低”。彭博社指出，这可能是这些城市房价估值被“拉伸”的一个指标。
2016年，在上述4个城市中，总租金收益率低于了2016年的10年政府债券收益率。这与东京、悉尼、纽约和首尔等城市不同。
该研究报告预计，“未来几年的亚洲房价将温和地上升，但在某些市场则可能出现下滑。”
除了住房供应增加、以及冷却房价的努力之外，利率的变化也会给房价带来下行压力。
彭博社指出，过去10年的低利率促进了全球房价的上涨，而随着美国等国家提高利率，这将使抵押贷款更加昂贵，从而扭转房价上涨的趋势。美联储进一步的利率上调，将可能把资金吸引回美国，而这将影响亚洲的房地产价格。
长期来看，不断增长的经济和人口仍然表明着许多大型亚洲城市对房产有强劲需求，特别是在较不发达的经济体。
然而，东京和首尔的人口在未来8年内可能会减少，从而将减少对住房的需求。
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