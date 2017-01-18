银行错转12亿！用200块和一包烟换回来了……
近日，湖南长沙的刘先生体验了一把当亿万富翁的感觉，但只有不到3个小时，这是怎么回事呢？
15日，刘先生到长沙望城区步行街上的农商银行开卡，不久便接到银行通知说误给他打了12个亿……
据了解，此事确系银行工作人员失误造成，而失误原因是其错将存折号码输成转账金额。
刘先生是在15日下午3点多到银行开的卡，回到家后他接到银行工作人员电话，“他说我的卡里边搞错了，有一笔巨大的金额，让我赶紧去银行办理一下。”
刘先生当天下午6点再次到了银行，工作人员先给他递了一包烟，随后他按照工作人员提示将错打的12亿返还银行，走的时候工作人员又给了他一个200元的红包。
“这一辈子估计也就这一次能做个亿万富翁了。”刘先生表示，银行会多打12亿给他，是因为工作人员误将存折账号输成了转账金额。
刘先生提供的存折照片显示，开卡后其账户余额上有1212405360元，该金额与存折号码一致。
记者从银行处了解到，此事确实系银行工作人员失误造成，由于该工作人员新入职不久，对于流程不熟悉，所以造成了此次失误，事后刘先生也原谅了该工作人员。
对此，刘先生表示，他没有想到将自己的遭遇发到网上后会引起如此大的关注，也对银行的柜员很愧疚，“没想到闹这么大 我也不想让他承受太大的委屈”。
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