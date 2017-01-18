新加坡职总提出建议计划 吸引女性返回职场
《新报》报道指出，在2015年，新加坡共有近18.5万名18岁至54岁的女性没有加入劳动市场。
为了鼓励更多女性重返工作岗位，新加坡全国职工总会（NTUC）正在建议政府资助一个类似于实习的“重返计划（Returnship Programme）”。该计划将从幼儿服务和社会服务行业开始。
报道指出，这是职工总会为2017年预算案提出的建议之一。
昨日，职工总会公布了该建议，并要求为工人在快速变化的劳动力市场中的“过渡和发展”提供针对性的帮助。
其中包括，关于如何解决周期性和结构性失业，提高生产力，为合同工、自由职业者和低薪工人提供保护，还有帮助工人进入新工作的建议。
报道指出，“重返计划”针对的是希望再次步入职场的女性，并将提供2至4个月的试用工作。
负责职总妇女与家庭部的朱倍庆表示，在工作的试用期间，雇主将会获得培训计划的种子资金支持，而雇员也将获得工资。
完成试用期之后，求职者可正式入职，并参加“专业转换计划（Professional Conversion Programmes）”的训练。
报道指出，在财政部长王瑞杰于2月20日的预算案演讲之后，朱倍庆将会在国会辩论上对“重返计划”提供详细说明。他告诉《新报》说，他将会说明重返职场的女性所面临的差距。
据引述，他说：“一些女性为了家庭而牺牲了几年的职业生涯，然后她们发现目前的工作选择非常受限，特别是如果她们已有很长一段时间没有工作。”
“她们可能也需要调整心态，以满足（企业）对全职员工的期望。”
他指出，这项企划选择先从幼儿服务和社会服务行业开始，因为这些行业需要软技能，并且缺乏人手。
据报道采访，“职业妈妈（Careermums）”网的运营者Elynn Liew认为，“重返计划”是一个“很好的垫脚石”。
她说：“我认为，幼儿服务行业可能会吸引一些母亲，因为它具有灵活和兼职的时间。”
“但是，薪酬可以调整，以便让它更具有吸引力。”
朱倍庆认为，该计划也将是一个让妇女开拓新事业的好渠道。
他补充说：“随着经济放缓，它也是一种让她们为家庭收入出一份力的方式。”
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