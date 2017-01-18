中国努力摸清特朗普的对华底牌
《华尔街日报》报道，北京为特朗普就职做准备，努力解读特朗普的对华言论和行为。
本月初，美国当选总统唐纳德·特朗普提名对中国持批评态度的罗伯特·莱特希泽出任美国贸易代表。中国商务部随即致电一位在政府智库任职的高级经济学家，给他安排了一项任务：牵头进行一项关于贸易战影响的研究。
几天后，中国驻华盛顿的大使馆与美国国务院接触，询问特朗普的国务卿提名人雷克斯·蒂勒森呼吁阻止中国进入其在南海修建的人工岛，是在表达官方政策还是仅代表个人观点。
据直接了解情况的人士称，这些举动是北京在对即将上任的美国政府做准备，美国新政府似乎决意要动摇中美关系的基础，但尚未提供多少政策计划的细节。
当被问及中国在贸易领域采取报复行动的前景时，特朗普过渡团队发言人肖恩·斯派塞拒绝发表评论。对于美国如何化解中国的担忧，美国国务院官员也拒绝评论。
文章称，中国最初的公开回应比较克制，但在特朗普最近接受《华尔街日报》采访时称“一个中国”政策可以谈判后，中国立即加强了回击力度。中国外交部14日表示，“一个中国”原则是中美关系的政治基础，是不可谈判的。
《中国日报》16日在一篇评论文章中警告称，特朗普正在玩火。该报表示，如果特朗普就职后仍执意使用这一措辞，那么中美互动在一段时间内将不可避免地变得激烈和具有破坏性，因为中国政府别无选择，唯有亮剑。
文章称，在16日的例行记者会上，中国外交部发言人华春莹没有直接回答有关中方是否就此事向特朗普过渡团队提出了交涉，也未回答包括驻美大使在内的中国政府官员是否与特朗普团队人员见过面的问题。华春莹表示，之前中方也说过，中方与美国现政府以及特朗普当选总统团队保持着沟通。除此以外，她未作进一步详细说明。
但据知情人士称，中国官员和学者在幕后一直加紧与美方联系，帮助解读特朗普及其团队成员对中国密集的敌对言论。特朗普的许多言论都发表在社交网站推特上。
接受咨询的人包括前五角大楼官员白邦瑞，他一直是特朗普团队的非正式顾问，最近访问了北京并与中国知名国际关系专家举行会谈，据称还会见了中国政府和军队的官员。
他说，北京之行给他的印象是，中方愿意就特朗普最担心的问题——贸易和帮助美国经济——进行谈判，只要他不寻求在北京认为不可谈判的问题上讨价还价。他还说，他对中方提到了特朗普著作中的一段话，这段话建议在谈判中应做到不可预测。
外交人士和中国学者表示，这是北京不熟悉的领域，因为它更习惯于在中美关系中扮演不可预测的角色，让美国对其意图进行不懈地询问。
美国战略与国际问题研究中心的中国问题专家葛来仪说：“这有一些讽刺。这可能是北京对特朗普感到最惊讶的方面。他们认为稳定的中美关系符合两国利益，因此不明白特朗普为何要跟美国利益过不去。”她说，中国代表团“源源不断”地访问战略与国际问题研究中心，试图了解新政府的对华政策。
知情人士说，中方曾向美国官员施压，要求持续开展高级别双边会谈，例如战略与经济对话和关于网络安全的交流。北京还希望中美两国的商务人士、退休官员和其他相关人员帮助影响特朗普的想法。
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