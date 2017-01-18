中国成反抗生素滥用主战场
西班牙《世界报》记者日前跟随中国科学院广州地球化学研究所和微生物研究所的专家，来到某养猪场和鱼塘，调查滥用抗生素的问题。
养猪场的废水直接排进附近的鱼塘，专家组的到来也没能让工作人员临时抱佛脚打扫一下卫生。鱼塘里漂浮着二十几头小猪的尸体，其中一头小猪的尸体已经被壮硕的鲶鱼啃噬得所剩无几。
面对如此令人作呕的场景，养猪场负责人连忙表示不会出售这些鲶鱼。
中科院广州地球化学研究所和微生物研究所的专家此前曾到这里调研过养猪与养鱼同步进行的新型水循环养殖系统。
专家表示，迄今为止这里的水循环系统一直没能得到彻底净化。每当混杂着动物粪便的污水从鱼塘中溢出来时，周围的农作物也会跟着遭殃。专家查看了一个小房间内的水质净化器之后，来到了饲养着上千头猪的养猪场。
听到专家询问向猪饲料添加了多少抗生素时，养殖场负责人的第一反应就是否认，但随后还是松了口，表示只在政府允许的范围内使用抗生素。专家对这一说法嗤之以鼻，并告诉媒体，这家养殖场每年大约使用5公斤抗生素，甚至更多。
专家指出，如今滥用抗生素已经在中国成为普遍现象，也让中国成为反抗生素耐药性行动的主战场。
世界卫生组织2015年曾警告称，滥用抗生素将成为对人类健康的最大威胁之一。到2050年中国将成为受影响最严重的国家。
专家指出，滥用抗生素的现象在中国很难杜绝。养猪场在饲料中添加抗生素以降低病死率。
专家认为，目前中国人尚未就如何正确使用抗生素形成普遍认识。专家对中国58个主要流域进行了调查，结果发现每年都有上万吨抗生素排放到这些河流和附近的土壤中。
专家指出，虽然从上世纪80年代开始不断发现新的抗生素，但最新一代已经开始失效。中国人不但将抗生素用于养猪和养鱼，平时有个头疼脑热也会使用抗生素。2012年的数据显示，平均每个中国人每年消费138克抗生素，是美国人使用量的10倍。
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