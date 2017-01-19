中新最高级别双边合作会议与装甲车无关：中国外交部
中国外交部发言人华春莹表示，即将在下月举行的中新双边合作联合委员会（JCBC）十三次会议，与装甲车事件无关。
昨日，媒体在中国外交部例行记者会上发问：“我们注意到刘振民副外长昨天同新加坡外交部常秘在新加坡会面，同意下个月举行中新双边合作联合委员会会议。中方有没有计划在会议举行前后向新方归还在香港被查扣的9辆装甲车？目前有什么考虑因素？”
就此，华春莹回复说：“1月17日，外交部副部长刘振民在新加坡与新外交部常秘池伟强举行第十次外交磋商。双方就双边关系、东亚区域合作以及共同关心的地区和国际问题交换了意见。
你提到的中新双边合作联委会会议，这是中新之间的高级别合作机制，双方一直就适时举办机制会议保持着密切沟通。会议本身与装甲车问题之间没有联系。昨天我在回答台湾媒体提问的时候也讲了，香港特区政府正在按照相关法律法规处理此事。”
新加坡武装部队的9辆装甲车在台湾完成军事训练之后，由商业运输公司美国总统轮船（APL）经香港运回新加坡。11月23日，该批装甲车在香港葵涌货柜码头被扣留，至今未被归还。
而下月将举行的中新双边合作联合委员会，是新加坡和中国的最高级别年度性双边会议。此会议自成立以来每年都会轮流在中新两地举行，并分享双方重要合作项目的进展。但是，这个原本应于去年12月初，在中国举行的双边会议，却未能如期召开。
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