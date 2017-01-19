继皇京港、瓜拉宁宜国际港，马来西亚再建港口工业城市
凯莉岛的旁边就是巴生港。巴生港是马来西亚最大的港口，也是世界排名第12个最繁忙的港口。
在接受亚洲新闻台的访问时，巴生港务局主席江作汉指出，新的港口是对未来的保障，会为“下一代创造容量”。
他说：“新加坡也在大士建造能够容纳6500万个标准箱的大型码头。而对于凯莉岛，我们只是在讨论要分阶段发展港口，也许最多也只会容纳3000万个标准箱。”
“对我来说，这是更多的互补，而不是竞争。”
报道指出，该发展计划的建议书已经呈交给马来西亚政府，一旦批准，凯莉岛的新港口将能在2025年投入运作。到时，它将位于巴生港旁边的岛屿，并占地超过100平方公里。它将具有自由贸易区、住宅、商业开发、以及其它配套的基础设施。
江作汉说：“到了2015年，位于巴生港的其它码头，例如西部港口和北部港口，其容量将达到饱和。”
“另外，码头的基础设施，例如道路和公共设施等，都无法支持持续的增长，也无法允许体积越来越大的货车进出港口。”
凯莉岛港口将服务于马六甲海峡。而马六甲海峡曾被美国能源信息署（EIA）称为世界上“最重要的战略阻碍点”之一。报道指出，美国能源信息署于2013年估计，每天均有1520万桶石油会通过马六甲海峡。
而除了凯莉岛港口之外，实际上这条水道上还有另外2个港口正在进行建设。它们分别是耗资125亿令吉的马六甲瓜拉宁宜国际港（KLIP）、以及具备深水港口和油轮码头的皇京港。
同时也是马六甲港务局主席的江作汉认为，这些项目的发展并没有冲突，因为这些港口将具备不同的作用。
报道指出，瓜拉宁宜国际港和皇京港的项目主要是由中国的投资者进行资助，而他们也可能参与到凯莉岛港口的项目中 。
根据马来西亚《星报》报道，马来西亚交通部长廖中莱已邀请向中国方面一起携手将凯莉岛发展成一个深水港口，以便也可以为停泊于马六甲海峡的中国船只服务。
但是，江作汉则没有确认中国投资者的参与。他表示会欢迎“任何国家，无论是日本、阿拉伯联合酋长国、美国”，甚至是新加坡，进行投资。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost