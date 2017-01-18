中国“森林公园”投资或将影响马来西亚选举
南洋视界昨日报道，马来西亚前首相马哈迪与柔佛州苏丹依布拉欣就中国投资发生舆论战。《南华早报》网今日报道，此次舆论战可能会成为马来西亚大选的主题之一。
马哈迪援引彭博社的报道指出，一家中国公司将在新山建设“森林城市（Forest City）” 综合发展计划，而其规模可以容纳70万人。而报道也指出，许多中国人专门搭乘飞机到新山观看“森林城市”的模型与图片，而他们已经、或将会购买“森林城市”的大部分房产。
依布拉欣认为，马哈迪多次质疑柔佛“向中国人变卖土地”，是在“以种族制造恐慌，只为满足其政治目的，他不愚蠢，只是自私及投机。”他致信《星报》，斥责马哈迪扭曲事实，并指出，若不加以纠正，这将吓跑投资者。
马哈迪曾担任马来西亚首相长达22年，直到2003年。他于去年退出执政党马来民族统一机构（UMNO，简称巫统），并集结反对现任首相纳吉的人士，组成马来西亚土著团结党（Parti Pribumi Bersatu Malaysia，简称土团党）。
据《南华早报》指出，依布拉欣则是“森林城市”的投资者之一。该项目耗资380亿美元，并包括广东的开发商碧桂园。马来西亚政府希望通过类似项目，将其所在的经济特区发展成下一个深圳。
分析员告诉《南华早报》，此次话语交锋内容可能成为今年内将举行的马来西亚大选的主题之一。
新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究员穆斯塔法•伊兹丁（Mustafa Izzuddin）说：“马哈迪以及其他来自反纳吉阵营的马来人政客，将充分利用中国在马投资来批评纳吉，指责他将马来西亚的内部主权出卖给中国，或换言之，纳吉让马来西亚过度倾斜于中国，以致于将成为中国的卫星国家。”
澳大利亚塔斯马尼亚大学的亚洲研究所所长詹姆斯（James Chin）则认为，马哈迪正试图将纳吉与中国的交易塑造成具有不正当性，从而凸显自己的马来民族主义者身份。
纳吉于去年11月访问北京，并带回了价值340亿美元的交易，其中包括签订购买4艘中国海军舰艇的协议。报道指出，这是中马之间的第一个重大防务协议。
有些观察家认为，纳吉之所以会倾斜于中国，是北京在东南亚实行“支票外交”战略的结果，以及他本人面临着来自西方国家关于一马发展基金（1MDB）丑闻的压力。
马来西亚政治专家魏尔希（Bridget Welsh）指出，“针对在马来西亚的中国企业提出批评，将直戳马来人身份的核心、及其在马来西亚的地位。”
报道指出，巫统在传统上都会将国内的华人——以及具有大量华人的新加坡——塑造成威胁，从而赢取大多数马来人的支持。
伊兹丁说，这次争吵发生在马哈迪和柔佛苏丹之间这个事实也很重要。这是因为，柔佛是土团党的基地，也是该党希望赢得选票的州。该州也是巫统的发源地，并拥有大量的巫统支持者。
魏尔希认为，土团党在柔佛已经具有一定的根基，因此有人担心，该事件会影响该州的政治平衡。
其他专家则认为，依布拉欣对马哈迪的指责，是害怕后者会影响他国对柔佛的投资，而非源于政党因素。
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