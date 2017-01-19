联合国预计今年全球增长加速
路透社报道，联合国预计今明两年全球经济增速将从2016年的2.2%加快至2.7%和2.9%，并称英国脱欧和美国当选总统特朗普的税收政策可能存在负面影响。
联合国在17日发布的年度世界经济展望报告中称，英国公投脱欧带来了不确定性，预计今年英国经济增速将从2016年的2.0%（估算值）放缓至1.1%，2018年预计为1.3%。
联合国贸易和发展会议宏观经济和发展政策部主管阿尔弗雷多·卡尔卡尼奥在日内瓦举行的记者会上表示，如果特朗普的税收改革起到了保护美国生产商的作用，那么这可能对“多边贸易体系和世界贸易组织构成巨大威胁”。
卡尔卡尼奥称，降低企业税还可能在短期内导致美国预算赤字扩大，“这可能会对全球经济构成挑战”。
这份联合国报告基于截至2016年11月11日的数据做出，报告预计2017年美国经济增速将从2016年的1.5%（估算值）加快至1.9%，2018年将达2.0%。
2017和2018年中国经济增速预计将从2016年的6.6%小幅放缓至6.5%，印度2017年经济增速预计将从2016年的7.6%小幅升至7.7%。
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