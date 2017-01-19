中国版“单身税”真的来了？
近日，财政部提出，将建立新的个税体制，其中，“有孩子比没孩子的可少缴税”说法引起了网友的关注。不少网友猜测，这条规定是否意味着“单身税”来了？
据媒体报道，近日中央各部委密集召开会议，部署2017年环保、教育、住房、医疗卫生、食品安全等各项重点工作。
其中，来自财政部的信息显示：按照“增低、扩中、调高”的总原则，建立“综合与分类相结合”的新税收体制。在新的个税体制下，将实行按综合所得减除标准，而不是继续按工薪所得的费用标准，即将部分收入纳入综合，同时建立基本扣除加专项扣除的机制，适当增加专项扣除。综合所得收入相同的纳税人，有孩子要抚养的比没孩子的就可以少缴税。下一步将考虑将一部分教育、房贷、养老等支出，纳入扣除项，这也意味着贷款购房、家有老人孩子等大多数群体都能从中受益。
消息一出，“有孩子要抚养的比没孩子的就可以少缴税”很快就被网友解读为“中国版的单身税要来了”。
网友纷纷表示：“这算是变相单身税了，痛哭。”“单身税和不孕不育税来了……必须抓紧找个人搭伙减轻税赋了。”“我们‘单身狗’凭什么就要多缴税？”不过也有网友调侃说：“税再怎么缴也不会比养孩子贵啊。再说交税卡里钱刷一下划走了，不哭不闹不用哄，也不用上辅导班……”
其实，财政部的个税体制改革并非针对单身和丁克人士，还涉及到教育、房贷、养老等方面，但却引发了网友和媒体对结婚生育问题、人口问题以及“单身税”的关注和讨论。
那些“单身税”们
英国
2010年11月，据英国的一项最新研究表明，单身者一年的支出要比已婚者多出5000英镑，单身独居一生的人要比已婚的人多花25万英镑，这也被戏称为“单身税”，自由也是要付出代价的。
和美国一样，英国的单身者常常在购房和信用卡申请方面受到歧视，还有鼓励婚姻的医疗保健、退休和其他福利制度对单身者也十分不利。单身者要为住房与汽车保险付更多的钱，却无权享受在健身房、乡村俱乐部、饭店客房甚至足球彩票方面的可观优惠。
意大利
在意大利南部山村瓦斯托吉拉尔迪，除盛产莫则雷勒谈芝士外，还有一个个自由的“王老五”，他（她）们去酿酒、踢足球、上山打猎，就是不愿意结婚，当地市长只有无奈地说：“我们已经走投无路了，学校无人上课，社区死寂。”该村人口由30年前的3000多人减到现在的800多人，丧礼多于婚礼。因此，主管的市长就提出了要征收“单身税”的建议。
中国台湾
2002年时，中国台湾由于生育率的逐年下降，台湾“内政部”也考虑针对年满40岁以上未婚者要征收“单身税”，以鼓励生育，此举引起舆论哗然。多位单身女“立委”群起而攻击之，严正痛斥征收“单身税”的举动是“违反基本人权”。
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