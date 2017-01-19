中国将于华人新年前归还新加坡装甲车：港报
中新关系低潮，一年一度的中新双边合作联合委员会（JCBC）会议去年没有召开，新加坡装甲车被香港海关扣留长达50天。中国外交部副部长刘振民前日访问新加坡，与新方磋商，确定中新联委会会议下月举行。北京学者许利平对本报表示，新加坡装甲车有望于春节前归还，为会议召开扫清障碍。中国外交部则称，会议本身与装甲车问题之间没有联系。
中新关系有回暖迹象。据新加坡外交部网站信息，中国副外长刘振民前日访问新加坡，与新加坡外交部常任秘书池伟强在第十次新中双边咨询会议上，讨论今年的双边交流“包括下月即将举行的双边合作联委会会议，以及将在年内举行的中新领导力论坛”。
中国外交部也在网站发布池伟强与刘振民在新加坡进行第十次外交磋商的消息，但只提到“双方就双边关系、东亚区域合作以及共同关心的地区和国际问题交换意见”。
中新双边合作联合委员会会议是新加坡与中国最高级别的年度性双边会议，已经连续12年轮流在新加坡、中国召开。现任联合主席是中国副总理张高丽和新加坡副总理张志贤。但去年10月，依照惯例应该在中国举行的第13次会议并没有召开。
去年11月底，新加坡九辆装甲运兵车在台湾结束训练之后经由香港运送回新，被香港海关查扣，至今已经50天。
新加坡国立大学法学副教授王江雨告诉《星报日报》说，会议一直推迟不仅仅是因战车事件，而是中方不满新加坡同美国过于紧密，以及在南海问题上的立场分歧等一系列事件，令“中新矛盾上升到政府高层冷战”。
中国社会科学院亚太文化研究室主任许利平则告诉《星报日报》说，联委会会议为配合“领导的时间”曾一度改期至去年12月召开，“是既定议程”，但因为各种原因没有召开，“还是和战车有一定关系”。
他认为，会议既然改期至2月，那战车问题应该会在春节前得到解决，要为会议各个方面扫清障碍，否则双方无法谈制度性的合作。
外交部发言人华春莹昨天回答提问说，双边会议本身与装甲车问题之间没有联系，特区政府正在按照相关法律法规处理此事。她前天称，中国非常重视同新加坡的关系，希望新加坡政府切实恪守一个中国政策。
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