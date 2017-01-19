东盟发展旅游 李显龙提出“李三点”
新加坡1月18日电，2017年东盟旅游论坛18日晚在新加坡香格里拉酒店开幕，东盟各国旅游业主管官员、旅游业界代表约750人出席开幕晚宴。
2017年是东盟成立50周年。新加坡总理李显龙在开幕致辞中宣布东盟正式推出一项计划，旨在把东盟打造成一体的旅游目的地，希望2017年东盟的入境外国人达到1.21亿人次。他认为，东盟国家有丰富的旅游资源，这一目标完全能够实现。
李显龙表示，旅游业具有巨大发展潜力，不仅可以发展经济、创造就业，而且可以增进东盟各国人民友好往来。东盟各国应携手合作，共同打造充满活力的旅游产业。
为此，李显龙提出东盟发展旅游业的三点建议。首先，便捷且价格合理的航空旅行是推动旅游业增长的重要因素之一，东盟各国应继续加强航空网络建设。其次，东盟国家具有得天独厚的条件，应大力发展“邮轮旅游”。第三，东盟国家应重视人才培养，使旅游业从业人员具备高水平服务能力。
2017年东盟旅游论坛以“共同打造我们的旅游业”为主题，为期5天的论坛包括东盟国家旅游组织会议、东盟旅游部长会议、东盟旅游推介及大型旅游展会等。
东盟旅游论坛是东盟地区最大的旅游合作框架，设立于1981年，每年举行一次。(新华社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost