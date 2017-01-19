奥巴马为女儿开书单
众所周知，奥巴马的阅读兴趣涵盖文学、历史、通俗小说和其他领域。
他在接受《纽约时报》首席书评家谷美智子采访时透漏了自己推荐给18岁女儿玛利亚的阅读书目，其中包括20世纪文学经典作品：诺曼·梅勒的《裸者与死者》以及加西亚马尔克的《百年孤独》。不过，奥巴马还推荐了一些比较不为人知的经典，而这些书籍代表了女权主义者的战斗口号。
奥巴马说：“还有些书，我觉得现在不会出现在所有人的书目当中，但我觉得很有意思，比如多丽丝·莱辛的《金色笔记》，或汤婷婷的《女勇士》。”
莱辛的《金色笔记》是“女权主义圣经”，也是她最知名的作品，出版于冷战期间的1962年。小说的女主人公是一位精神崩溃的作家、母亲、左翼激进分子。莱辛本人否认这是一部女权主义作品。莱辛在小说出版50周年时写道，该书满含对“任何执拗、狭隘、强迫观念”的愤恨之情，其中包括政治和宗教上的陈腐观念。不过，该书问世之时恰逢第二次女权主义浪潮的开端，很快得到了女权主义者的接纳，因为她们从书中看到了自己是如何遭到压抑的。
汤婷婷的《女勇士》问世时间略晚，出版于1976年，把女权主义与当时日益兴起的多元文化主义融合在了一起。故事讲述了一位华裔美国女孩在加利福尼亚州的成长经历。她的母亲向她讲述了女孩在中国受歧视的现象，而她则极力想要弄清自己在白人世界里的位置。
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