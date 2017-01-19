新研究发现：中国糖尿病患者平均减寿9年
英国《独立报》报道，在中国进行的一项新的大型研究称，患上糖尿病的中年人可能会缩减多年寿命。研究人员发现，糖尿病患者平均减寿9年。
研究人员表示，发生这种情况的部分原因在于，中国的糖尿病控制情况不如高收入国家。
他们还发现，城市居民患糖尿病的可能性是乡村居民的两倍，但后者平均减寿10年，而前者平均减寿8年。
在最近几十年里，中国的糖尿病病例已增加到原来的4倍。今天，估计中国有1亿成年人患有糖尿病。
研究人员在《美国医学会杂志》周刊上撰文说：“随着患上糖尿病的年轻成人增加，并且成年人口增长，除非在糖尿病预防和控制方面有大幅改善，每年与糖尿病相关的死亡人数可能会继续增加。”
英国牛津大学的陈铮鸣（音）博士及其同事进行了这项研究。他们采用了512869名年龄从30岁到79岁的人的健康信息。这些人来自中国不同地区的5个乡村和5个城市。
乡村有4%的人患有糖尿病，而城市有8%的人患有糖尿病。他们是在2004-2008年参与这项研究的。然后，科学家查阅了他们2014年之前的死亡情况。
研究人员发现，在这一时期，糖尿病患者死亡的可能性是其他人的两倍。
糖尿病还让人更容易死于中风、各种形式的癌症、慢性肝病、感染、慢性肾病和缺血性心脏病。
研究人员发现，在中国因未充分治疗而死于糖尿病的风险远远高于高收入国家。相比城市，这种情况更可能在中国的乡村地区发生。
总的来说，他们估计，50岁诊断出糖尿病的人在今后25年中死亡的可能性为69%，而非糖尿病患者在今后25年死亡的可能性为38%。
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